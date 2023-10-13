Исторический выход женщин в открытый космос состоится 30 октября

Два астронавта НАСА, Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, собираются войти в историю, совершив выход в открытый космос с участием женщин на Международной космической станции (МКС) 30 октября. Это будет четвертый выход в открытый космос (ВКД), в котором участвует полностью женщина. женский экипаж, предыдущие три возглавляла одна и та же пара астронавтов.

Выход в открытый космос, первоначально запланированный на 20 октября, был отложен из-за утечки охлаждающей жидкости в резервном радиаторе российского научного модуля «Наука» на МКС. Чтобы обеспечить безопасность астронавтов, НАСА отложило два предстоящих выхода США в открытый космос. Российское космическое агентство 25 октября проведет выход в открытый космос для дальнейшего расследования утечки аммиака.

Значимость этого события подчеркивается проблемами, которые ставят нынешние скафандры НАСА, известные как единицы внекорабельной мобильности (EMU). Эти костюмы были разработаны в 1970-х годах, и их размеры в первую очередь отражают пропорции тела мужчин-космонавтов. Из-за этого выходы в открытый космос с астронавтами меньшего размера, например женщинами, стали относительно редкими. Однако будущие программы НАСА, включая исследование Луны, разрабатывают скафандры, которые будут подходить для более широкого диапазона размеров тел.

Несмотря на проблемы с размерами, женщины-астронавты НАСА доказали свою способность адаптироваться. Астронавты Кристина Кох и Джессика Меир успешно совершили серию выходов в открытый космос в 2019 и 2020 годах, разрушив стереотипы, связанные со скафандрами ограниченного размера. Предстоящий выход в открытый космос женщин с Жасмин Могбели и Лорал О'Хара будет сосредоточен на выполнении важных задач по техническому обслуживанию, включая снятие неисправного блока электроники с антенны связи и замену узла подшипника на поворотном шарнире солнечной альфа.

Этот исторический выход в открытый космос представляет собой значительный шаг вперед к обеспечению гендерного равенства в освоении космоса и подчеркивает приверженность НАСА разнообразию и инклюзивности. Это также открывает путь для будущих миссий, в которых будут участвовать астронавты с более широким спектром типов телосложения, гарантируя, что исследование космоса останется доступным для всех.

источники:

– Космос.com