Жевательная биология бегемотов: выступающие клыки и широкая зияющая пасть ограничивают эффективность

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Цюрихского университета в Швейцарии, показало, что большие бивни и широкий зев бегемотов ограничивают их жевательные движения, что приводит к неэффективному жеванию. Результаты, опубликованные в журнале открытого доступа PLOS ONE, проливают свет на уникальную биологию жевания этих водных существ.

Известно, что у бегемотов самый широкий зев среди млекопитающих, что позволяет им потреблять большое количество растительности. Однако исследование показывает, что их жевательная способность ограничена из-за размера и расположения зубов. Исследователи наблюдали за жевательным поведением обыкновенных и карликовых бегемотов, используя видеозаписи животных зоопарка. Они также исследовали черепа музейных экспонатов, чтобы измерить размер и расположение зубов, а также искали признаки износа, указывающие на особенности жевания.

Результаты показали, что между двумя видами бегемотов была небольшая разница в ширине верхней и нижней челюсти или щечных зубов, что свидетельствует о преимущественно вертикальном жевательном движении. Однако было обнаружено, что сцепленные верхние и нижние передние зубы у обыкновенных бегемотов почти полностью предотвращают жевание из стороны в сторону. Напротив, карликовые бегемоты при жевании используют легкие перетирающие движения из стороны в сторону.

Исследователи полагают, что предки современных бегемотов в большей степени полагались на скрежетающие движения челюстей, но со временем эта способность была утеряна. Эволюция жесткой челюсти и широкого зева, возможно, поставила боевые способности выше эффективности жевания. Также предполагается, что неэффективное жевание могло способствовать полуводному образу жизни обыкновенных бегемотов.

Исследование подчеркивает, что большинство травоядных животных полагаются на движения челюстей из стороны в сторону, чтобы перемалывать пищу, тогда как гиппопотамы отказались от этого из-за необходимости иметь жесткую челюсть во время схваток с другими бегемотами. Исследование способствует лучшему пониманию уникальной биологии жевания бегемотов и факторов, которые формируют их пищевое поведение.

Название: Жевательная биология бегемотов: выдающиеся бивни и широкая зияющая пасть ограничивают эффективность

Источник: PLOS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0291825.