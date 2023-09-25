История пустыни Сахара: от засушливой дикой местности до зеленых саванн

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Финляндии и Великобритании, пролило свет на историю пустыни Сахара, показав, что она не всегда была тем огромным засушливым пространством, которое мы знаем сегодня. Реконструировав периодические преобразования Сахары на протяжении 800,000 XNUMX лет с использованием новой климатической модели, команда смогла дать представление о влажных периодах в Африке и факторах, которые ими управляли.

Влажные периоды в Африке относятся к периодам времени, когда на африканском континенте были гораздо более влажные и зеленые условия, чем сейчас. Климатическая модель, использованная в исследовании, подтвердила гипотезу о том, что на эти периоды влияет прецессия орбиты Земли, которая вызывает изменения в силе африканской системы муссонов и четырех времен года. В результате в эти периоды в регионе Сахары выпало больше осадков.

Кроме того, исследование показало, что во время ледниковых периодов колебания орбиты Земли оказывали минимальное влияние на климат Сахары, поскольку присутствие крупных ледников в более высоких широтах противодействовало их воздействию. Это открытие указывает на то, что африканские муссоны были ограничены в эти более холодные периоды.

Понимание истории Сахары и периодов ее озеленения имеет последствия, выходящие за рамки науки о климате. Эти периоды повышенной влажности могли предоставить людям и другим видам возможность пересечь Сахару, которая обычно была трудным для пересечения регионом. Исследование предполагает, что эти более зеленые периоды, возможно, сыграли роль в распространении человечества по земному шару.

Исследователи считают, что их способность точно моделировать влажные периоды в Северной Африке является значительным достижением. Это не только расширяет наше понимание распространения человека, но и способствует нашим знаниям об эволюции нашего вида в Африке.

источники: Природа связи