Высокая неопределенность в воздействии глобальных лесов на климат: эксперты призывают к более полной оценке

Роль глобальных лесов в борьбе с изменением климата остается неопределенной, а оценки их воздействия сильно различаются. Некоторые исследования показывают, что леса выбрасывают около 6 миллиардов тонн CO2, в то время как другие указывают, что они поглощают до 8 миллиардов тонн. Эта неопределенность затрудняет оценку того, находится ли мир на пути к тому, чтобы оставаться на уровне ниже 2 градусов изменения климата, и препятствует инвестициям в управление выбросами углерода в лесах.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment Гертом-Яном Набуурсом из Университета Вагенингена и исследований, подчеркивает необходимость разрешения этой неопределенности. В исследовании утверждается, что нынешние методы, используемые для оценки выбросов и поглощений углерода лесами, неадекватны, и содержится призыв к отчетности как по управляемым, так и по неуправляемым лесным землям. В настоящее время сообщается о выбросах CO55 только по управляемым лесам, которые составляют около 2% мировых лесов.

Различные подходы, используемые для оценки потока углерода в лесах, такие как глобальное моделирование, дистанционное зондирование и балансировка углеродного баланса, используют разные интерпретации понятий «управляемый» и «неуправляемый». В результате оценки варьируются от лесов, выступающих источником CO2 (около 6 миллиардов метрических тонн), до чистого поглощения в минус 8 миллиардов метрических тонн.

Исследование предполагает, что для решения этой проблемы страны должны начать отчитываться по всем лесным угодьям, как управляемым, так и неуправляемым. Включение неуправляемых лесов в отчетность восполнит пробел в знаниях и поможет отслеживать прогресс в достижении глобальных целевых показателей температуры. Необходимые данные и методы для оценки выбросов и абсорбции с неуправляемых земель доступны, и страны могут использовать данные открытого доступа, наблюдения за Землей и моделирования.

Первоначально оценки потока парниковых газов с неуправляемых земель могли быть включены добровольно в информационных целях в отчетность страны. Впоследствии их можно было бы включить в официальный учет климатических целей. Этот подход будет стимулировать включение богатых углеродом неуправляемых лесов, уязвимых к изменению климата и деятельности человека.

В исследовании также предлагается более двусторонний подход, при котором промышленно развитые страны оказывают поддержку и экспертные знания развивающимся странам в анализе углерода в лесах. Это дополнило бы переговоры ООН на заседаниях КС, которые, как правило, дают все меньше результатов.

В заключение отметим, что решение проблемы высокой неопределенности в отношении воздействия глобальных лесов на климат имеет решающее значение для эффективных действий по борьбе с изменением климата. Предоставляя отчетность как по управляемым, так и по неуправляемым лесным угодьям, а также совершенствуя методы оценки, страны могут получить более точное понимание потока углерода в лесах и работать над достижением чистых нулевых выбросов и удержанием изменения климата на уровне ниже 2 градусов.

источник:

– Герт-Ян Набуурс и др. «Отчетность о потоках углерода из неуправляемых лесов», Communications Earth & Environment (2023). DOI: 10.1038/s43247-023-01005-y

– Университет Вагенинген