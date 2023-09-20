Исследователи разработали робота в масштабе насекомого, работающего на сжигании топлива

Исследователи из Корнеллского университета успешно создали робота размером с насекомое, работающего на сгорании, превосходящего возможности роботов с электрическим приводом с точки зрения скорости, силы, гибкости и прыгучести. Команда объединила мягкие микроприводы с химическим топливом с высокой плотностью энергии, чтобы преодолеть проблемы, связанные с уменьшением размеров двигателей, двигателей и насосов. Используя химическое топливо с высокой плотностью энергии, подобное тому, которое используется в автомобилях, исследователи смогли значительно увеличить бортовую мощность и производительность робота. Робот длиной чуть более дюйма и весом, равным полутора скрепкам, напечатан на 3D-принтере из огнестойкой смолы и оснащен четырьмя приводами, которые служат его ногами.

Приводы способны создавать силу в 9.5 ньютонов по сравнению с примерно 0.2 ньютонами, производимыми роботами аналогичного размера. Робот также может работать на частотах более 100 герц, достигать смещения в 140% и поднимать вес, в 22 раза превышающий его собственный. Его приводы с приводом от внутреннего сгорания позволяют ему перемещаться по труднопроходимой местности, преодолевать препятствия, прыгать на невероятные расстояния и быстро передвигаться по земле. Конструкция приводов также обеспечивает высокую степень контроля, позволяя операторам регулировать скорость, частоту зажигания и подачу топлива в реальном времени, чтобы вызвать различные реакции.

Исследователи планируют объединить больше приводов, чтобы производить точно контролируемые и мощные движения в большем масштабе. Они также стремятся разработать непривязную версию робота, использующую жидкое топливо, которое можно будет перевозить на борту вместе с меньшей электроникой. Этот прорыв в робототехнике, работающей на сжигании, приближает нас к реальности использования роботов размером с насекомое в поисково-спасательных операциях, разведке, мониторинге окружающей среды, наблюдении и навигации в сложных условиях.

Источник: Кэмерон А. Обин и др., Мощные приводы мягкого сгорания для роботов размером с насекомое, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067.

Источник: Корнельский университет