Новое исследование показывает, что Млечный Путь является источником энергетических космических лучей

Космические лучи, состоящие из субатомных частиц, таких как протоны и электроны, уже давно очаровывают ученых своей чрезвычайной энергией. Эти частицы имеют энергию в миллионы раз большую, чем та, которую могут произвести ускорители частиц на Земле. На протяжении десятилетий исследователи считали, что космические лучи возникают из источников за пределами Млечного Пути, нашей родной галактики. Однако недавнее исследование бросает вызов этому представлению, предполагая, что эти энергичные частицы также могут появляться изнутри нашей галактики.

Исследование, проведенное с использованием данных Калориметрического электронного телескопа (CALET) на Международной космической станции (МКС), показало, что с 2015 года было обнаружено более семи миллионов частиц космических лучей сверхвысоких энергий. Этот чувствительный детектор позволил глубже понять их происхождение. космических лучей, что указывает на то, что они, вероятно, исходят от близлежащих остатков сверхновых, остатков взорвавшихся звезд.

Результаты открывают захватывающую возможность того, что материю конкретных остатков сверхновых в нашей галактике можно измерить здесь, на Земле. Хотя ученым еще предстоит определить точные источники этих космических лучей, они подозревают, что за это могут быть ответственны по крайней мере три из 12 остатков сверхновых в пределах 3,000 световых лет от нашей Солнечной системы. Одним из главных кандидатов является Вела, расположенная примерно в 800 световых годах от нас. Взрыв Вела можно было бы увидеть как яркую вспышку даже в дневное время, и он связан с пульсаром Вела, быстро вращающейся нейтронной звездой.

Результаты не только проливают свет на происхождение космических лучей, но и предоставляют подтверждающие доказательства современного понимания ускорения электронов высоких энергий в остатках сверхновых. Они дают ценную информацию об этих остатках и помогают улучшить наше понимание галактики и ее космических источников.

Способность телескопа CALET обнаруживать космические лучи с энергией до 10 теравольт представляет собой значительный прогресс в наших возможностях изучения этих неуловимых частиц. Продолжая наблюдения вплоть до вывода МКС из эксплуатации (вероятно, к концу десятилетия), команда надеется найти больше ответов о происхождении этих энергичных космических лучей.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое космические лучи?

Ответ: Космические лучи — это субатомные частицы, такие как протоны и электроны, с чрезвычайно высокими энергиями.

Вопрос: Откуда берутся космические лучи?

Ответ: Раньше считалось, что космические лучи происходят за пределами Млечного Пути, но недавние открытия позволяют предположить, что космические лучи также могут выходить из нашей галактики.

Вопрос: Что такое КАЛЕТ?

Ответ: Калориметрический электронный телескоп (CALET) — это чувствительный прибор, установленный на Международной космической станции (МКС) для обнаружения космических лучей.

Вопрос: Что такое Вела?

Ответ: Вела — это остаток сверхновой, расположенный примерно в 800 световых годах от нас. Он связан с пульсаром Вела, быстро вращающейся нейтронной звездой.

Вопрос: Каково значение результатов исследования?

Ответ: Результаты исследования дают ценную информацию о происхождении космических лучей и поддерживают современное понимание ускорения электронов высоких энергий в остатках сверхновых.