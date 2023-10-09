Скрытый океан глубоко под Новой Зеландией может объяснить загадочные землетрясения

Датчики обнаружили наличие огромного скрытого океана, погребенного в двух милях под морским дном у побережья Новой Зеландии. Это открытие предлагает потенциальное объяснение загадочным «замедленным» землетрясениям, сотрясающим островное государство. Открытие пришло из трехмерного сейсмического изображения, полученного датчиками, буксируемыми за исследовательским судном.

Скрытый океан был обнаружен в вулканической провинции, которая образовалась, когда массивный шлейф лавы прорвался на поверхность Земли в Тихом океане 125 миллионов лет назад. Команда использовала сейсмическое сканирование, чтобы построить трехмерную картину древнего вулканического плато, обнаруживая толстые слоистые отложения, окружающие погребенные вулканы. Лабораторные эксперименты на образцах бурового керна вулканической породы показали, что вода составляет почти половину ее объема.

Разлом, ответственный за медленные землетрясения, известные как события медленного скольжения, сбрасывает тектоническое давление в течение дней или месяцев, а не минут или секунд. Ученые давно подозревали, что эти события связаны с погребенной водой, а открытие скрытого океана предоставляет прямые геологические доказательства.

Ведущий автор Эндрю Гейс, научный сотрудник Института геофизики Техасского университета, объяснил, что количество обнаруженной воды намного превышает нормальное, предполагая, что это может оказать существенное влияние на разлом. Понимание того, как этот скрытый океан влияет на землетрясения, может дать ценную информацию о крупных землетрясениях.

Исследователи предполагают, что мелководные моря, в которых происходили извержения вулканов, подвергли вулканы эрозии, создав пористую разрушенную породу, которая действовала как водоносный горизонт. Со временем эта скала превратилась в глину, задержав еще больше воды. Теперь необходимо более глубокое бурение, чтобы определить, где оказывается вода и влияет ли она на давление вокруг разлома.

Это открытие имеет решающее значение, поскольку оно подтверждает теорию о том, что давление подземных вод играет роль в возникновении медленных землетрясений. Получив более глубокое понимание этого процесса, ученые смогут улучшить свои способности прогнозировать и смягчать последствия сильных землетрясений.

источники:

– UTIG (Институт геофизики Техасского университета)