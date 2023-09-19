Китайская миссия «Чанъэ-4» раскрыла тайны Луны

Китайская миссия «Чанъэ-4» предоставила революционную информацию о тайнах Луны. Миссия, проводимая Национальным космическим управлением Китая (CNSA), достигла исторической вехи: высадилась на обратной стороне Луны в 2018 году. С тех пор космический корабль делает замечательные снимки и извлекает образцы минералов, проливая свет на лунную поверхность. геологическая история.

Результаты миссии «Чанъэ-4» были недавно опубликованы в журнале Geophysical Research: Planets. Анализ показал, что верхние 130 футов (40 м) лунной поверхности состоят из нескольких слоев пыли, почвы и разбитых камней. Исследователи также обнаружили под этой поверхностью пять различных слоев лунной лавы, которая распространилась по ландшафту миллиарды лет назад.

Эксперты полагают, что Луна образовалась 4.51 миллиарда лет назад, когда объект размером с Марс столкнулся с Землей, в результате чего откололся ее фрагмент. В течение следующих 200 миллионов лет Луна подвергалась различным воздействиям космического мусора, создавая трещины на ее поверхности. Как и на Земле, мантия Луны содержала очаги расплавленной магмы, которая просачивалась в трещины из-за извержений вулканов.

Однако новые данные Чанъэ-4 показывают, что вулканическая активность на Луне со временем постепенно уменьшалась. Чем ближе вулканическая порода находилась к поверхности Луны, тем тоньше она становилась, что позволяет предположить, что Луна остывала и становилась геологически неактивной.

Хотя считается, что вулканическая активность прекратилась между одним миллиардом и 100 миллионами лет назад, исследователи, в том числе эксперт-астрогеолог Цзяньцин Фэн, предполагают, что магма все еще может быть спрятана глубоко под поверхностью Луны.

Эта революционная миссия знаменует собой лишь начало дальнейшего исследования и картирования геологических особенностей Луны миссией «Чанъэ-4». Открытия, сделанные к настоящему времени, дают ценную информацию о прошлом Луны и способствуют нашему пониманию истории Солнечной системы.

источники:

– Журнал геофизических исследований: Планеты, [название статьи], [авторы]

– Живая наука, [название статьи], [автор]