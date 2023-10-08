Раскрыты новые тайны: взгляд на прошлое Луны

Ученые сделали важные открытия об истории Луны благодаря китайской миссии «Чанъэ-4». Космический корабль, приземлившийся на обратной стороне Луны в 2018 году, собирал данные и делал снимки, проливая свет на тайны, скрытые под ее поверхностью.

Результаты, опубликованные в Журнале геофизических исследований: Планеты, показывают, что верхние 130 футов лунной поверхности состоят из слоев пыли, почвы и разбитых камней. Исследователи также обнаружили пять различных слоев лунной лавы, которые распространились по ландшафту миллиарды лет назад.

По мнению экспертов, Луна образовалась 4.51 миллиарда лет назад, когда объект размером с Марс столкнулся с Землей, в результате чего от нее откололся кусок. В течение следующих 200 миллионов лет Луна подвергалась постоянным бомбардировкам космического мусора, оставляя на ее поверхности трещины. Мантия Луны содержала очаги расплавленной магмы, которая заполняла трещины в результате извержений вулканов.

Однако новые данные Чанъэ-4 показывают, что вулканическая активность на Луне прекратилась между одним миллиардом и 100 миллионами лет назад, что сделало ее «геологически мертвой». Несмотря на это, исследователи предполагают, что глубоко под поверхностью Луны все еще может находиться магма.

Открытия, сделанные миссией «Чанъэ-4», дают важную информацию о формировании Луны и процессах, которые формировали ее поверхность на протяжении миллиардов лет. Хотя это знаменует собой начало исследования истории Луны, исследовательская группа, стоящая за миссией, ожидает, что предстоит раскрыть гораздо больше.

Название: Открыты новые тайны: взгляд на прошлое Луны

Резюме: Китайская миссия «Чанъэ-4» раскрыла увлекательные подробности истории Луны. Находки миссии включают слои пыли, почвы, разбитых камней и отдельные слои лунной лавы. Эти открытия проливают свет на формирование Луны и вулканическую деятельность, произошедшую миллиарды лет назад. Хотя Луна считается «геологически мертвой», остается вероятность того, что под ее поверхностью скрывается магма. Этот прорыв знаменует собой начало обширного исследования геологической эволюции Луны.

Определения:

– «Чанъэ-4»: спускаемый аппарат и вездеход Национального космического управления Китая (CNSA), который успешно приземлился на обратной стороне Луны в 2018 году.

– Журнал геофизических исследований: Планеты: научный журнал, в котором публикуются исследования по планетарной науке, включая исследования Луны.

– Лунная мантия: слой под лунной корой, содержащий очаги расплавленной магмы.

– Геологически мертвое: относится к небесному телу, в котором больше не происходят активные геологические процессы.

– Магма: расплавленная порода под поверхностью Земли или другого планетарного тела.

источники:

– Цзяньцин Фэн, астрогеологический исследователь из Института планетологии в Тусоне, штат Аризона.

– Живая наука – https://www.livescience.com/65492-china-chang-e-4-photos-moon.html