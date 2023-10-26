Удивительные тайны, скрытые под земной корой

В ходе революционного исследования ученые сделали потрясающее открытие о мантии Земли – слое между корой и ядром. Оказывается, под нашими ногами находится огромный резервуар воды, по размерам сравнимый с Тихим, Атлантическим и Индийским океанами вместе взятыми.

В отличие от привычной нам жидкой воды на поверхности Земли, эта вода хранится в виде ионов внутри кристаллов мантии. Это открытие бросает вызов давнему убеждению, что верхняя и нижняя мантия лишены воды. Это говорит о том, что переходная зона между ними, расположенная примерно на глубине 255–410 миль под землей, на самом деле влажная.

Исследователи провели эксперименты на породах, представляющих мантийную переходную зону. Наблюдая за уровнями вязкости этих пород, они обнаружили корреляцию с измеренными уровнями мантии. Это указывает на то, что переходная зона действительно содержит воду.

Более того, исследование предполагает, что Земля может быть «влажной до самого ядра». Предполагается, что сама мантия способна производить воду посредством химических реакций, а не полагаться исключительно на столкновения с богатыми льдом кометами в ранней истории планеты.

Открытие этой обширной системы подземных вод имеет последствия за пределами нашей планеты. Это повышает вероятность того, что другие небесные тела, в том числе внесолнечные планеты, также могут содержать скрытые океаны внутри своей мантии.

Присутствие воды глубоко в недрах Земли может иметь потенциальные последствия для сейсмической активности. Когда вода вырывается из кристаллов, она может создавать огромное давление, в конечном итоге вызывая землетрясения, которые возникают на сотни миль под поверхностью. Это проливает новый свет на загадочное происхождение некоторых сейсмических событий.

Несмотря на эти замечательные открытия, научное сообщество по-прежнему не уверено в точном происхождении и количестве воды на нашей планете. Продолжающиеся дебаты подчеркивают сложность эволюции Земли и ее значимость для понимания других небесных тел.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Где находится вода, обнаруженная в ходе исследования?

Ответ: Вода находится в мантии, слое между земной корой и ядром.

Вопрос: Как хранится вода?

Ответ: Вода хранится внутри кристаллов в виде ионов, а не в жидкой форме.

Вопрос: Какое значение это открытие имеет для сейсмической активности?

Ответ: Выброс воды из кристаллов потенциально может спровоцировать землетрясения глубоко под поверхностью Земли.

Вопрос: Могут ли другие планеты иметь в своей мантии воду?

Ответ: Да, вполне возможно, что другие небесные тела, в том числе внесолнечные планеты, также содержат в своей мантии скрытые океаны.

Вопрос: Где я могу найти дополнительную информацию по этой теме?

Ответ: Для получения более подробной информации вы можете прочитать оригинальную статью на сайте [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/).