Южный полюс Луны выбран местом посадки миссии НАСА «Артемида III»

Новое изображение обратной стороны Луны показало регион, выбранный НАСА для посадки миссии «Артемида III». Эта миссия является частью амбициозного плана НАСА по возвращению людей на поверхность Луны впервые за более чем 50 лет. Выбранным местом посадки является южный полюс Луны, который представляет большой научный интерес, поскольку считается, что в постоянно затененных кратерах он содержит водяной лед.

НАСА в сотрудничестве с National Geographic опубликовало мозаичное изображение кратера Шеклтон, расположенного на южном полюсе Луны. Изображение было получено с помощью инструмента НАСА ShadowCam на космическом корабле Korea Pathfinder Lunar Orbiter вместе с дополнительными изображениями с Lunar Reconnaissance Orbiter. Кратер Шеклтон — один из постоянно затененных кратеров в регионе, что делает его потенциальной горячей точкой для водяного льда.

На мозаичном изображении раскрывается внутренняя часть кратера Шеклтон, окутанная вечной тьмой. Кратер был заснят ShadowCam, инструментом НАСА, предназначенным для исследования затененных частей лунной поверхности. Окрестности были сняты камерой лунного разведывательного орбитального аппарата. На изображении показаны части трех из 13 потенциальных районов приземления астронавтов «Артемиды III».

Водяной лед — редкий ресурс на Луне, поскольку он обычно испаряется под воздействием солнечного света. Однако постоянно затененные кратеры на южном полюсе Луны создают идеальную среду для сохранения водяного льда. Ученые НАСА полагают, что водяной лед в этих кратерах можно использовать для различных целей, включая расходные материалы для астронавтов, радиационную защиту и ракетное топливо.

Миссия Artemis III запланирована на 2025 год, а до этого НАСА планирует провести пилотируемую миссию Artemis II вокруг Луны. НАСА также отправит луноход VIPER для поиска залежей льда. Эти миссии проложат путь для будущих миссий с экипажем и использования ресурсов на поверхности Луны.

Источники: НАСА, National Geographic.