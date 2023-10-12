Как безопасно запечатлеть солнечное затмение с помощью мобильного телефона

Вы можете запечатлеть солнечное затмение на свой мобильный телефон, но не во всей его красе. По словам Скотта Фишера, преподавателя астрономии в Университете Орегона, возможно, существует техническое ограничение, когда солнце не выглядит достаточно большим на экране, чтобы его можно было хорошо рассмотреть. Сфотографировать затмение проще, чем записать видео, поскольку время экспозиции меньше. Фишер рекомендует использовать штатив или прислонить телефон к устойчивому объекту, чтобы избежать тряски рук во время записи видео.

Важно отметить, что никогда не безопасно смотреть прямо на солнце во время затмения без соответствующих защитных очков, поскольку солнечное излучение может повредить сетчатку. Обычных солнцезащитных очков недостаточно, поскольку они не обеспечивают достаточной защиты. Безопасные солнечные очки должны соответствовать международному стандарту ISO 12312-2 и соответствовать определенным требованиям, таким как блокирование не более 0.00032% солнечного света, отсутствие дефектов и закрытие обоих глаз.

Чтобы запечатлеть солнечное затмение на свой мобильный телефон, очень важно использовать правильный солнечный фильтр перед объективом камеры. Фильтр должен быть специально изготовлен для наблюдения за солнечным светом. Карли Стокс, фотограф из Юты, рекомендует использовать фильтры, которые привинчиваются перед объективом, но можно и приклеить их скотчем. Фильтр должен быть больше, чем сам объектив, и его следует всегда держать на месте во время просмотра, чтобы обеспечить безопасность ваших глаз и датчика камеры.

Хотя можно запечатлеть солнце во время солнечного затмения в режиме селфи, поместив солнечный фильтр на объектив передней камеры, это может не дать лучшего селфи. Стокс объясняет, что изображение, скорее всего, будет полностью черным с крошечным солнцем. Однако вы можете использовать солнечный наблюдатель или лист солнечного фильтра, чтобы закрыть солнце в кадре и сфотографировать его. Важно соблюдать осторожность при использовании фильтра меньшего размера, поскольку он может повредить телефон при попытке поместить его в кадр.

Если у вас нет очков для затмения, можно использовать портативные средства просмотра, закрывающие оба глаза во время просмотра. Другой вариант — создать проектор для просмотра затмений своими руками, используя картонную коробку, белый лист бумаги, скотч, ножницы и кусок алюминиевой фольги. Сделав точечное отверстие в алюминиевой фольге и проецируя свет на белый лист бумаги, можно увидеть полумесяц, не глядя прямо на солнце.

Солнечное затмение в субботу можно будет увидеть в нескольких штатах США, включая Орегон, Неваду, Юту, Нью-Мексико, Техас, Калифорнию, Айдахо, Колорадо и Аризону.

источники:

- США сегодня

- НАСА

– Космос.com