OSIRIS-REx НАСА возвращает образцы с астероида Бенну, включая воду

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx успешно доставил образцы с астероида Бенну, и предварительные результаты показывают наличие не только углерода, но и воды. Это важное открытие, поскольку углерод и вода являются важными строительными блоками для жизни на Земле и, возможно, за ее пределами.

Коллекция образцов из Бенну состоит из камней разного размера, частиц пыли и частиц среднего размера. По словам администратора НАСА Билла Нельсона, богатый углеродом образец астероида является крупнейшим из когда-либо доставленных на Землю и может помочь ученым исследовать происхождение жизни на нашей планете.

С тех пор как образцы прибыли на Землю 25 сентября, ученые начали их изучать, и первоначальные результаты — это только начало. НАСА планирует продолжить анализ частиц и создаст реестр, чтобы другие ученые могли брать части образцов для дальнейших исследований. Некоторые образцы также будут выставлены в музеях.

Изучение этих образцов астероидов имеет огромную научную ценность. В течение следующих нескольких десятилетий ученые разгадают тайны, хранящиеся в камнях и пыли, давая представление о формировании нашей Солнечной системы, происхождении жизни и потенциальных мерах по предотвращению столкновений астероидов с Землей.

Удивительно, но на головке коллектора, крышке контейнера и основании был обнаружен дополнительный неожиданный «бонусный астероидный материал». Космический центр НАСА имени Джонсона оснащен специальными инструментами для изучения этого захватывающего дополнительного материала.

OSIRIS-REx, космический корабль, ответственный за эту невероятную миссию, захватил образец с Бенну в 2020 году. Проведя 18 месяцев в наблюдениях и анализе астероида, космический корабль успешно вернулся на Землю. Однако путешествие OSIRIS-REx еще не закончилось. Теперь он отправится в новую миссию под названием OSIRIS-APEX, где направится к другому астероиду под названием Апофис.

(Источник: НАСА)