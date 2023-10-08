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Новое предложение по захвату неуловимого фотонного кольца черных дыр

ByРоберт Эндрю

Октябрь 8, 2023
Новое предложение по захвату неуловимого фотонного кольца черных дыр

Сверхмассивные черные дыры долгое время оставались загадкой из-за их огромной гравитационной силы и неуловимой природы. Хотя мы смогли изучить их косвенно, наблюдая за их аккреционными дисками и мощными джетами, получить прямое изображение фотонного кольца ускользнуло от нас. Однако недавнее исследование, опубликованное в Acta Astronautica, предложило новый подход к потенциальному обнаружению этой неуловимой структуры.

Черные дыры определяются горизонтом событий — границей, через которую свет может пересечь только один раз, создавая точку невозврата. Кроме того, у черных дыр есть и другие определяющие структуры, такие как фотонная оболочка, которая представляет собой внутренний предел стабильных круговых орбит фотонов. Фотонная оболочка, радиус которой в 1.5 раза превышает радиус горизонта событий, теоретически позволяет фотонам вращаться вокруг черной дыры неопределенно долго.

Хотя горизонт событий и фотонную оболочку невозможно наблюдать напрямую, можно наблюдать фотонное кольцо, тонкий круг света, образованный фотонами, близко задевшими черную дыру. Однако текущие наблюдения за фотонным кольцом ограничены в разрешении, а попытки извлечь данные о фотонном кольце из фона оспариваются.

Чтобы преодолеть эти ограничения, в исследовании предлагается использовать группу космических интерферометров со сверхдлинной базой (РСДБ). Эти антенны будут размещены на широкой околоземной орбите или на орбите точки Лагранжа L2 между Землей и Луной. Избегая помех земной атмосферы, эти приемники смогут улавливать радиоизлучение на более коротких длинах волн, что позволит с более высоким разрешением наблюдать фотонные кольца сверхмассивных черных дыр, таких как M87* и Sag A*. Предлагаемый телескоп может также предоставить изображения с более низким разрешением других сверхмассивных черных дыр, например, в галактике Андромеды.

Хотя это исследование служит доказательством концепции, реализация такого телескопа является долгосрочной целью, которая потребует преодоления многочисленных инженерных проблем. Однако возможность захвата фотонного кольца дает ценную информацию о природе черных дыр и точности теории гравитации Эйнштейна. Пройдя дальше, чем когда-либо прежде, астрономы смогут, наконец, разгадать тайны этих космических гигантов.

Источник: Хадсон, Бен и др. «Орбитальные конфигурации космических интерферометров для изучения фотонных колец сверхмассивных черных дыр». Акта Астронавтика (2023).

By Роберт Эндрю

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