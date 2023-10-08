Новое предложение по захвату неуловимого фотонного кольца черных дыр

Сверхмассивные черные дыры долгое время оставались загадкой из-за их огромной гравитационной силы и неуловимой природы. Хотя мы смогли изучить их косвенно, наблюдая за их аккреционными дисками и мощными джетами, получить прямое изображение фотонного кольца ускользнуло от нас. Однако недавнее исследование, опубликованное в Acta Astronautica, предложило новый подход к потенциальному обнаружению этой неуловимой структуры.

Черные дыры определяются горизонтом событий — границей, через которую свет может пересечь только один раз, создавая точку невозврата. Кроме того, у черных дыр есть и другие определяющие структуры, такие как фотонная оболочка, которая представляет собой внутренний предел стабильных круговых орбит фотонов. Фотонная оболочка, радиус которой в 1.5 раза превышает радиус горизонта событий, теоретически позволяет фотонам вращаться вокруг черной дыры неопределенно долго.

Хотя горизонт событий и фотонную оболочку невозможно наблюдать напрямую, можно наблюдать фотонное кольцо, тонкий круг света, образованный фотонами, близко задевшими черную дыру. Однако текущие наблюдения за фотонным кольцом ограничены в разрешении, а попытки извлечь данные о фотонном кольце из фона оспариваются.

Чтобы преодолеть эти ограничения, в исследовании предлагается использовать группу космических интерферометров со сверхдлинной базой (РСДБ). Эти антенны будут размещены на широкой околоземной орбите или на орбите точки Лагранжа L2 между Землей и Луной. Избегая помех земной атмосферы, эти приемники смогут улавливать радиоизлучение на более коротких длинах волн, что позволит с более высоким разрешением наблюдать фотонные кольца сверхмассивных черных дыр, таких как M87* и Sag A*. Предлагаемый телескоп может также предоставить изображения с более низким разрешением других сверхмассивных черных дыр, например, в галактике Андромеды.

Хотя это исследование служит доказательством концепции, реализация такого телескопа является долгосрочной целью, которая потребует преодоления многочисленных инженерных проблем. Однако возможность захвата фотонного кольца дает ценную информацию о природе черных дыр и точности теории гравитации Эйнштейна. Пройдя дальше, чем когда-либо прежде, астрономы смогут, наконец, разгадать тайны этих космических гигантов.

Источник: Хадсон, Бен и др. «Орбитальные конфигурации космических интерферометров для изучения фотонных колец сверхмассивных черных дыр». Акта Астронавтика (2023).