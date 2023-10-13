Приготовьтесь к кольцевому солнечному затмению: впечатляющему небесному событию

Зрители в прилегающих США и некоторых частях Аляски с нетерпением ожидают кольцевого солнечного затмения, которое украсит дневное небо в субботу. Кольцевое затмение происходит, когда Луна находится вблизи или в самой дальней точке орбиты вокруг Земли. Во время этого события Луна, кажущаяся меньшей из-за своего расстояния, проходит прямо перед Солнцем, создавая захватывающий эффект «огненного кольца».

В большинстве районов США произойдет частичное затмение, при котором будет закрыта только часть Солнца, что будет напоминать оторванный от него укус. Однако зрители в некоторых регионах будут иметь возможность увидеть кольцевое солнечное затмение. Эти счастливые места включают части Орегона, Калифорнии, Невады, Юты, Аризоны, Колорадо, Нью-Мексико и Техаса.

Ожидается, что затмение начнется в Орегоне в 9:13 по тихоокеанскому времени и завершится в Техасе в 12:03 по центральному поясному времени. Жители таких городов, как Юджин, штат Орегон; Альбукерке, Нью-Мексико; а Сан-Антонио, штат Техас, окажется на пути кольцевого образования. Кроме того, затмение будет видно в некоторых частях Центральной и Южной Америки.

Во время наблюдения затмения очень важно уделять первоочередное внимание безопасности глаз. Глядя прямо на Солнце, даже во время частичного или кольцевого затмения, можно серьезно повредить глаза. Для безопасного просмотра необходимы специальные «очки для затмения» с солнечными фильтрами. Обычные солнцезащитные очки не обеспечивают необходимой защиты. Другой вариант — использовать проектор-обскуру для косвенного наблюдения за затмением.

Очень важно отметить, что смотреть на Солнце или затмение через камеру без фильтра, бинокль или телескоп небезопасно. Однако вы можете запечатлеть это событие на свою камеру, используя солнечный фильтр, чтобы предотвратить повреждение.

Помимо защиты глаз, важно также заботиться о коже. Если вы планируете проводить часы под прямыми солнечными лучами во время затмения, НАСА рекомендует носить защитную одежду, шляпу и солнцезащитный крем.

Если вам случится пропустить это небесное зрелище, не бойтесь! Еще одно значительное затмение ждет всего через шесть месяцев. 8 апреля 2024 года произойдет полное солнечное затмение, когда Луна полностью закроет Солнце. Путь тотальности протянется от штата Мэн до Техаса, обеспечивая невероятные впечатления от просмотра.

Обязательно отметьте это событие в своем календаре, так как следующее полное солнечное затмение, видимое из прилегающей территории США, ожидается не ранее 23 августа 2044 года. Чудеса Вселенной продолжают удивлять и вдохновлять нас, предлагая каждому возможность испытать впечатляющие впечатления. наслаждаться.

источники:

– НПР: https://www.npr.org