Невероятно странный электромобиль недели от Alibaba: мотоцикл с бампером для свободного пробега в стиле тронцикла

В конкурсе «Ужасно странный электромобиль недели Alibaba» на этой неделе представлен эксцентричный и нетрадиционный автомобиль, который, кажется, бросает вызов здравому смыслу. Представляем мотоцикл с бампером для свободного пробега, вдохновленный Troncycle. В отличие от традиционных карнавальных аттракционов, этот электрический мотоцикл не нужно привязывать к стальному полу и потолку. Он питается от встроенного аккумулятора, что позволяет свободно перемещаться в любом месте.

Хотя этот нетрадиционный автомобиль, возможно, не подходит для ежедневных поездок на работу, он предлагает уникальные функции, которые компенсируют недостаток скорости и мощности. Оснащенный «четырьмя радарами» и «пластиком для предотвращения столкновений», мотоцикл уделяет приоритетное внимание безопасности. Несмотря на маломощную батарею 24 В и двигатель мощностью 350 Вт, автомобиль компенсирует это своими высокотехнологичными функциями.

Помимо функций безопасности, мотоцикл выделяется ярким светодиодным световым шоу, гарантирующим привлекательную езду. Хотя он, возможно, и не достигает высоких скоростей, его эстетическая привлекательность компенсирует недостаток скорости.

Важно отметить, что этот автомобиль, вдохновленный Troncycle, отличается от традиционного дизайна мотоцикла. Он имеет три или четыре колеса меньшего размера под шасси, напоминающие картинг в форме мотоцикла.

Удивительно, но в эту детскую игрушку также входит сиденье на заднем сиденье, позволяющее родителям испытать острые ощущения, пока их дети берут управление на себя. Эта уникальная конфигурация обеспечивает уникальные впечатления от катания как детям, так и родителям.

Для тех, кто хочет увидеть цикл бампер-трона в действии, доступно видео, демонстрирующее автомобиль, на котором профессионал управляет автомобилем по закрытой трассе.

Подводя итог, можно сказать, что в этом «Удивительно странном электромобиле недели» Alibaba представлен мотоцикл с бампером для свободного пробега и элементами дизайна, вдохновленными тронциклом. Несмотря на свои скромные характеристики, мотоцикл предлагает инновационные функции безопасности, яркое светодиодное световое шоу и уникальную конфигурацию, позволяющую родителям ездить вместе со своими детьми.

Определения:

– Автомобиль с бампером: небольшой автомобиль с электроприводом, используемый в парках развлечений и на ярмарочных площадках, с резиновым бампером для поглощения ударов при столкновении.

– Тронцикл: вымышленный мотоцикл из фильма «Трон», известный своим футуристическим дизайном и яркой эстетикой.

источники:

– Видео Bumper Troncycle: [Видео] (источник не указан в статье)

– Потрясающе странный электромобиль недели на Alibaba Источник: [URL] (источник не упомянут в статье)