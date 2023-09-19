Биотехнологическая компания Light Bio разрабатывает генно-инженерные светящиеся петунии

Биотехнологическая компания Light Bio получила разрешение Министерства сельского хозяйства США на продажу генно-инженерных светящихся петуний в Соединенных Штатах. Эти петунии излучают неоново-зеленое свечение ночью благодаря добавлению ДНК биолюминесцентного гриба Neonothopanus nambi. Компания планирует начать отгрузку установок в начале 2024 года.

Биолюминесценция — это процесс, при котором организмы производят свет посредством реакции между кислородом и веществом, называемым люциферином, чему способствует фермент, называемый люциферазой. Хотя биолюминесценция обнаружена примерно у 1,500 видов, она плохо изучена у большинства организмов, за исключением бактерий. В 2018 году учёные определили у Neonothopanus nambi специфические ферменты, которые позволяют ему излучать свет.

Другие попытки создания светящихся растений в прошлом включали опрыскивание растений химическим веществом, обнаруженным в светлячках, или генетическую модификацию растений с помощью генов биолюминесцентных бактерий. Однако эти методы имели ограничения, такие как необходимость специализированного лечения или создание тусклого света.

Прорыв Light Bio предполагает открытие пути биолюминесценции грибов, который может быть скоординирован с собственной метаболической системой растения. В этом пути задействована молекула кофейной кислоты, которой много в растениях, и четыре различных фермента, которые превращают ее в люциферин. Полученные растения светятся ярче, чем предыдущие попытки, и излучают свет на протяжении всего своего жизненного цикла.

Хотя были высказаны опасения по поводу потенциальных экологических рисков, связанных с генно-инженерными светящимися растениями, Light Bio решила эти проблемы, заявив, что растения в основном будут выращиваться в контролируемых средах, таких как дома, предприятия и ботанические сады, где искусственное освещение уже превосходит световое. излучаемые растениями.

Light Bio планирует сначала продавать светящиеся петунии онлайн ограниченным тиражом, а в будущем планирует распространить свою деятельность на питомники и садовые центры. Компания также стремится разработать больше видов декоративных растений и сделать их еще ярче.

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