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Наука

Гелиосфера: гигантский пузырь, окружающий нашу Солнечную систему

ByРоберт Эндрю

Октябрь 16, 2023
Гелиосфера: гигантский пузырь, окружающий нашу Солнечную систему

Гелиосфера — это огромный пузырь, окружающий нашу Солнечную систему. Оно создается магнитным полем Солнца и распространяется далеко в космос. Недавние оценки показывают, что протяженность гелиосферы примерно в тысячу раз превышает расстояние от Земли до Солнца.

Магнитное поле Солнца генерирует поток заряженных частиц, известный как солнечный ветер. Эти частицы устремляются в космос по магнитным силовым линиям, создавая гелиосферу. Когда Солнце вращается, солнечный ветер вращается, как ленты воды из разбрызгивателя.

На границе гелиосферы солнечный ветер уступает место частицам из межзвездного пространства. Космические корабли «Вояджер-1» и «Вояджер-2» исследовали эту границу и предоставили ценную информацию. Эти космические аппараты в настоящее время находятся дальше от Солнца, чем любой другой в истории, и обнаружили переходную зону, где межзвездное магнитное поле взаимодействует с гелиосферой.

Объединив данные «Вояджеров» с информацией со спутника IBEX, ученые определили, что переходная зона может простираться до ста миллиардов миль, что примерно в тысячу раз превышает расстояние между Землей и Солнцем.

Хотя «Вояджеры» не смогут достичь этой границы, ожидается, что другие зонды как на околоземной орбите, так и за ее пределами помогут составить карту точной протяженности гелиосферы.

В заключение отметим, что гелиосфера — это огромный пузырь, окружающий нашу Солнечную систему. Оно образовано магнитным полем Солнца и простирается далеко в космос. Недавние исследования дали новые оценки его размеров, и будущие миссии продолжат проливать свет на его свойства.

источники:
– «Гигантский «пузырь» окружает нашу Солнечную систему» ​​Дэймонда Беннингфилда.

By Роберт Эндрю

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