Новая термостойкая мембрана может произвести революцию в промышленных процессах разделения

Группа исследователей из Университета Буффало разработала термостойкую мембрану, которая может сделать разделение молекул в промышленных процессах менее затратным. Традиционные процессы разделения, такие как дистилляция и кристаллизация, являются энергоемкими и неэкологичными. Мембраны рассматриваются как потенциальная альтернатива, но большинство из них сделаны из полимеров, которые разлагаются во время использования, что делает их непрактичными.

Чтобы решить эту проблему, исследовательская группа создала новую, более прочную мембрану, изготовленную из неорганического материала, называемого оксидом металла, легированным углеродом. Эта мембрана может выдерживать высокие температуры, высокое давление и сложные химические растворители, используемые в процессах промышленного разделения. Исследование опубликовано в журнале Science.

Вдохновляясь осаждением молекулярных слоев и межфазной полимеризацией, исследователи разработали метод изготовления бездефектных мембран с жесткими нанопорами, которые пропускают молекулы разного размера. Мембрана выдерживает температуру до 284F и давление до 30 атмосфер.

Мембрана потенциально может снизить выбросы углекислого газа во многих промышленных процессах, делая ее более экологичной и экономически эффективной. Команда продемонстрировала свою эффективность, успешно отделив боскалид, фунгицид, используемый для защиты растений, от катализатора и исходного реагента.

Исследователи планируют провести дополнительные эксперименты, чтобы доказать масштабируемость мембраны для коммерческих продуктов. Исследование было поддержано Национальным научным фондом, Министерством энергетики и Университетом Буффало.

источники:

– Университет в Буффало: [Статья] (https://www.buffalo.edu/news/releases/2021/11/043.html)