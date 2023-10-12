Частное солнечное затмение можно будет увидеть в Альберте в эту субботу

По данным Канадского космического агентства, у жителей Альберты будет возможность стать свидетелями частичного солнечного затмения в субботу утром. Событие, известное как кольцевое солнечное затмение, произойдет, когда Луна частично закроет Солнце. В Альберте зрители смогут наблюдать затмение 61%. Во время затмения кольцо Солнца все еще будет видно.

Затмение начнется около 9:15, достигнет своего пика примерно в 10:30 и завершится к 11:45. При наблюдении затмения важно соблюдать меры предосторожности. НАСА подчеркивает, что единственный безопасный способ наблюдать за событием — использовать безопасные солнечные очки для наблюдения, очки для наблюдения за затмением или портативный солнечный наблюдатель. Обычные солнцезащитные очки не обеспечивают должной защиты.

Нефильтрованную оптику, такую ​​как телескопы, бинокли или объективы фотоаппаратов, никогда не следует использовать для наблюдения за Солнцем во время затмения. Просмотр через оптику без фильтров может привести к немедленному повреждению глаз. НАСА сообщает, что солнечные фильтры должны быть правильно закреплены на передней части любой используемой оптики.

Если вы пользуетесь очками для затмения или солнечным наблюдателем, крайне важно не держать их в руках, глядя через оптику без фильтров, так как это также может привести к серьезной травме глаз. НАСА предлагает использовать в качестве альтернативы проектор-обскуру.

Для тех, кто интересуется будущими затмениями, SkyAndTelescope.org предоставляет визуализацию траекторий затмений 2023 и 2024 годов.

Берегите себя и наслаждайтесь частичным солнечным затмением в эту субботу!

Определения:

1. Кольцевое солнечное затмение: тип солнечного затмения, которое происходит, когда Луна находится в самой дальней точке от Земли, в результате чего появляется видимое кольцо Солнца.

2. Солнечные фильтры: устройства, прикрепленные к оптическим приборам для блокировки вредного излучения и защиты глаз при наблюдении за Солнцем.

3. Проектор-обскура: простое устройство из коробки или карточки с крошечным отверстием, которое проецирует изображение Солнца на поверхность, обеспечивая безопасный просмотр.

источники:

– Канадское космическое агентство

- НАСА

– SkyAndTelescope.org.