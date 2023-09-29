Дым и дым от лесных пожаров проясняются, что обеспечивает чистое небо и полнолуние

Дым и дым от недавних лесных пожаров в Ньюфаундленде наконец-то отодвинулись к югу от острова, очистив небо и открыв прекрасный вид на сегодняшнюю полную Урожайную Луну. Хотя дым может все еще присутствовать в некоторых частях Лабрадора в течение следующих нескольких дней, жители острова могут ожидать преимущественно ясного неба в течение всех выходных.

По словам Эрики Рейнджер, метеоролога из Министерства окружающей среды Канады в Гандере, в ближайшем будущем дым не двинется обратно в сторону Ньюфаундленда. Система высокого давления над Квебеком в настоящее время направляет дым в другом направлении, в сторону от острова. Рейнджер предполагает, что на данный момент дым, похоже, останется далеко от их досягаемости.

Рассеяние дымки и дыма происходит как раз к сегодняшней полной Урожайной Луне, которая также станет последней суперлуной 2023 года. Это небесное событие наверняка станет потрясающим зрелищем, дающим возможность многим насладиться ясным видом. луны.

Лесные пожары, вызвавшие туманную погоду, вызвали беспокойство у жителей Ньюфаундленда и Лабрадора. Дым не только затруднял видимость, но и представлял потенциальную угрозу для здоровья. Когда дым рассеялся и небо стало ясным, жители наконец-то могут вздохнуть с облегчением.

В целом, переменчивый ветер и система высокого давления над Квебеком способствовали оттеснению дыма от Ньюфаундленда. Хотя в некоторых частях Лабрадора дым может наблюдаться еще несколько дней, остров может ожидать ясного неба и возможности насладиться красотой Урожайной Луны.

Определения:

– Дымка: пониженная видимость, вызванная наличием в воздухе частиц, таких как дым или загрязнение.

– Лесные пожары: неконтролируемые пожары, которые быстро распространяются по растительности или лесным массивам, часто нанося значительный ущерб.

– Урожайная луна: Полнолуние, которое происходит ближе всего к осеннему равноденствию, обычно в сентябре или октябре.

– Суперлуна: полная луна, которая кажется больше и ярче, чем обычно, из-за ее более близкой близости к Земле.

источники:

– Эрика Рейнджер, метеоролог из Министерства окружающей среды Канады в Гандере.