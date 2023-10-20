Шепот Пандо: слушая дрожащего гиганта

Древнее и огромное Пандо, единственное дерево с 47,000 100 стеблей, растущее из общей корневой системы на площади более 12,000 акров в штате Юта, является одним из крупнейших живых организмов на Земле. Эта колоссальная трясущаяся осина, история которой, возможно, насчитывает 6,000 XNUMX лет, накопила более XNUMX XNUMX метрических тонн жизни. Теперь, благодаря записям, выпущенным в этом году, у нас есть возможность услышать это великолепное дерево так, как никогда раньше.

Звукорежиссер Джефф Райс, приглашенный организацией «Друзья Пандо», поместил гидрофон в углубление у основания ветки и позволил ему дотянуться до корней дерева. К своему удивлению, он услышал слабый звук, усиливавшийся во время грозы, улавливающий жуткое низкое урчание. Звук, как объясняет Райс, является результатом вибрации миллионов листьев, проходящих через ветви и в землю.

Используя эти записи, «Друзья Пандо» намерены использовать звук для картирования сложной сети корней под поверхностью. Лэнс Одитт, основатель организации Friends of Pando, видит потенциал звука не только в создании красивых и интересных слуховых впечатлений, но и в предоставлении бесценной информации о здоровье Пандо и окружающей его среды. Эти звуки служат записью местного биоразнообразия, предлагая основу, которую можно измерить на фоне изменений окружающей среды.

Этот инновационный подход к пониманию Пандо может помочь пролить свет на различные аспекты этого древнего существа. Благодаря собранным данным можно провести дополнительные исследования движения воды, взаимосвязи между массивами ветвей, колониями насекомых и глубиной корней. Эти исследования направлены на то, чтобы узнать больше об экосистеме, окружающей Пандо, которая находится под все большей угрозой из-за деятельности человека и сокращения численности хищников, которые держат популяции травоядных под контролем.

Записи шепота Пандо были представлены на 184-м собрании Акустического общества Америки, и они служат свидетельством того, как важно прислушиваться к тайнам этого дрожащего гиганта, прежде чем они будут утеряны.

Источники: The Guardian, Друзья Пандо.