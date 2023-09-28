Урожайная лунная прогулка природного центра Керри Вуд

Природный центр Керри Вуд в Альберте, Канада, собирается провести ежегодную «Урожайную лунную прогулку» в заповеднике Гаец-Лейкс, если позволит погода. Тем не менее, Министерство окружающей среды Канады прогнозирует, что вероятность дождя в запланированный вечер составит 60%.

Если прогулка будет отменена, природный центр Керри Вуд уведомит участников об этом в социальных сетях. Ожидается, что Урожайная Луна, полная суперлуна, взойдет на востоке в 7:21 и зайдет на западе в 7:44 следующего дня. Прогулка начнется в 8:30 у входных дверей Центра. Рекомендуемая сумма пожертвования составляет 3 доллара на человека или 10 долларов на семью.

У участников будет возможность увидеть восход луны над лесистым восточным холмом, прежде чем она достигнет своей максимальной высоты над озером. Кэтрин Худепол, руководитель программы Центра, отметила, что прогулка представляет собой живописную сцену и дает достаточно времени для наблюдения за звездами и астрономии.

Исторически Урожайная Луна была временем, когда фермеры собирали урожай под ярким лунным светом. Хотя современный мир полагается на продуктовые магазины, многие жители Альберты по-прежнему чувствуют связь с сельским хозяйством, а Урожайная луна возвращает ностальгические воспоминания о сельскохозяйственных традициях.

В этом году Урожайная Луна знаменует собой конец необычно жаркого лета. Хюдеполь выразил облегчение по поводу наступления более прохладных температур и яркой осенней листвы после жаркого лета, которое началось еще 1 мая.

В случае небольшого дождя и ясного неба прогулка продолжится, предлагая участникам уникальную ночную панораму святилища. Как объясняет Хюдеполь: «Святилище днем ​​и святилище ночью — это две совершенно разные вещи».

Источник: статья Сьюзен Зелински, адвоката Red Deer.

Определения:

– Заповедник Гаетц-Лейкс: природный заповедник, расположенный в Альберте, Канада.

– Урожайная Луна: Полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию, часто связанное с сезоном сбора урожая.

источники:

– Природный центр Керри Вуд (URL не доступен)

– Окружающая среда Канады (URL-адрес не доступен)

– Earthsky.org (URL-адрес не доступен)

– Адвокат Red Deer (URL-адрес не доступен)