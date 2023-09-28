Полнолуние Урожая: захватывающее зрелище в Приморье

Сегодня вечером мореплавателей ждет удовольствие, поскольку они смогут стать свидетелями красоты полной полнолуния. Хотя технически Луна достигнет своей полной фазы рано утром в пятницу, ее наблюдение в течение 12 часов до или после этого времени считается полной фазой. Это также будет последняя суперлуна 2023 года.

Суперлуние возникает, когда полная Луна находится ближе всего к Земле на своей орбите, известной как перигей. Хотя разница между полной суперлуной и обычной полной луной незаметна невооруженным глазом, по оценкам, она примерно на 14% больше и ярче по внешнему виду.

К счастью, сегодня вечером условия для просмотра в целом благоприятны для жителей Приморья. Хотя существует некоторая затяжная дымка от дыма от лесных пожаров, она более тонкая по сравнению со средой. Таким образом, при ясном небе мореплаватели смогут насладиться видом полной луны, поднимающейся над восточным горизонтом к 8:XNUMX. Она будет продолжать быть видимой выше над юго-восточным горизонтом до полуночи, а затем зайдет на западе в предрассветные часы. пятницы.

Помимо полнолуния, есть и другие небесные радости, на которые стоит обратить внимание. Сатурн будет виден впереди восходящей Луны, за ним следует Юпитер. Более того, Венера будет высоко на восточном небе перед восходом Солнца в пятницу.

Для тех, кто планирует мельком увидеть полнолуние, вот время восхода луны в различных общинах Приморья этим вечером. Рекомендуется дать Луне от получаса до часа после этого времени для оптимального просмотра.

Хотя дым от лесных пожаров все еще может присутствовать, ожидается, что в пятницу и субботу он будет меньше. Движение нынешней системы высокого давления на восток, вероятно, вытеснит оставшуюся дымку от Приморья к воскресенью или понедельнику.

Итак, обязательно воспользуйтесь этой возможностью, чтобы стать свидетелем красоты полной луны и планет, видимых в ночном небе. Это обещает быть захватывающим опытом, который вы не захотите пропустить.

Определения:

– Полнолуние урожая: Полнолуние, которое наступает ближе всего к осеннему равноденствию, традиционно ассоциируется с фермерами, работающими до поздней ночи, чтобы собрать урожай.

– Суперлуние: полнолуние, которое совпадает с самым близким приближением Луны к Земле на ее орбите, в результате чего она становится больше и ярче.

источники:

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