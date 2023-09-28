Будьте готовы к захватывающей Урожайной Луне

28 сентября у наблюдателей за небом будет возможность стать свидетелем Урожайной Луны — природного явления, имеющего большое сельскохозяйственное значение. Это полнолуние, которое взойдет в 3:27 по восточному стандартному времени, ознаменует четвертое и последнее суперлуние в году, завершая лето, наполненное небесными чудесами.

Суперлуна возникает, когда Луна находится в ближайшей к Земле точке на своей эллиптической орбите, что приводит к иллюзии увеличенного размера и яркости. Предстоящая суперлуна будет находиться примерно в 224,854 5 милях от Земли, поэтому она будет выглядеть примерно на 13 процентов больше и на XNUMX процентов ярче, чем обычное полнолуние.

Урожайная Луна определяется не месяцем, в котором она происходит, а скорее ее совпадением с осенним равноденствием. В этом году равноденствие произошло 23 сентября, что сделало Урожайную Луну особенной. Она также известна как кукурузная луна и символизирует завершение летнего сбора урожая. Фермеры и наблюдатели за небом отмечают это событие как время изобилия и благодарения.

Помимо Урожайной Луны, наблюдателей за небом ждет небесный парад. Такие планеты, как Юпитер, Сатурн и Меркурий, будут видны в ночном небе, что добавит зрелищности.

Если вы пропустите Урожайную Луну в этом году, не волнуйтесь. Следующее суперлуние, которого стоит ожидать, состоится 18 сентября 2024 года, что снова совпадет с Урожайной Луной. Это будет первое из двух суперлуний в 2024 году, второе произойдет 17 октября.

Так что отметьте свои календари и приготовьтесь к впечатляющему шоу в ночном небе. Урожайная Луна — это захватывающее событие, напоминающее нам о чудесах нашей Вселенной и циклах природы.

Определения:

– Суперлуние: когда Луна достигает ближайшей точки к Земле на своей эллиптической орбите, создавая иллюзию увеличенного размера и яркости.

– Урожайная луна: полная луна, ближайшая к осеннему равноденствию, символизирующая завершение летнего сбора урожая.

источники:

– Космос.com

- НАСА

- Альманах старого фермера