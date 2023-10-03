Лунное угощение для наблюдателей за небом летом 2023 года

Летом 2023 года любителей Полнолуния ждала серия захватывающих лунных явлений. Изюминкой этого небесного зрелища стало появление четырех последовательных Суперлуний, что сделало этот сезон поистине исключительным временем для наблюдателей за небом. Среди этих Суперлуний была редкая Суперголубая Луна в августе и Урожайная Луна, которая ознаменовала конец сезона прекрасным лунным зрелищем.

Суперлуния — это явление, которое происходит, когда Полнолуние совпадает с моментом ее наибольшего сближения с Землей по эллиптической орбите, известной как перигей. В результате Луна на ночном небе кажется больше и ярче, чем обычно. Летом 2023 года суперлуны предоставили впечатляющие возможности осмотра достопримечательностей как энтузиастам, так и случайным наблюдателям.

Супер Голубая Луна в августе была особенно уникальным событием. Голубая Луна означает появление второго Полнолуния в течение одного календарного месяца. Это явление относительно редкое, отсюда и поговорка «Однажды в Голубую Луну». В сочетании с Суперлунием оно подарило незабываемые впечатления тем, кому посчастливилось стать его свидетелями.

Сезон завершился Урожайной Луной, традиционно рассматриваемой как Полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию. Он получил свое название из-за своего исторического значения, помогая фермерам дополнительным светом во время сезона сбора урожая. Урожайная Луна завершила лето лунных наслаждений и оставила зрителей в восторге от своей сияющей красоты.

В целом лето 2023 года стало замечательным временем для любителей Полнолуния. Последовательные Суперлуны, в том числе редкая Суперголубая Луна и впечатляющая Урожайная Луна, стали праздником для глаз и незабываемыми впечатлениями для наблюдателей за небом по всему миру.

источники:

– «Суперлуна» – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)

– «Голубая Луна» – Space.com