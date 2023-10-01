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Ослепительная Урожайная Луна освещает небо

ByМамфо Брешиа

Октябрь 1, 2023
Ослепительная Урожайная Луна освещает небо

Сентябрьская Урожайная Луна украсила небо в пятницу утром, очаровывая наблюдателей своим захватывающим блеском. Будучи последней суперлуной в году, она достигла своей максимальной яркости в 5:58 утра по восточному времени 29 сентября. Однако ее яркость продолжала освещать ночное небо вплоть до утра субботы, что подтвердило НАСА.

Урожайная Луна имеет большое значение для фермеров, особенно во времена, когда еще не было электричества. Его прибытие дало им дополнительное время, чтобы собрать урожай до наступления первых заморозков. Сияние полной луны послужило маяком надежды и помощи, позволив фермерам воспользоваться этой возможностью и обеспечить успешный сбор урожая.

Суперлуна возникает, когда полная луна находится ближе к Земле, чем обычно, в результате чего на ночном небе она становится больше и ярче. Расстояние между Луной и Землей колеблется из-за эллиптической формы орбиты Луны. Когда Луна достигает ближайшей к Земле точки, известной как перигей, ее называют суперлуной.

Хотя точное определение может различаться среди астрономов, многие считают, что суперлуна — это полнолуние, находящееся в пределах 90% перигея. Эта близость Луны к Земле усиливает визуальное воздействие Луны, очаровывая наблюдателей своим великолепием.

Урожайная Луна в сентябре 2023 года служит напоминанием о невероятной красоте, которую может предложить небесный мир. Его сияющее присутствие не только очаровывает наблюдателей за небом, но и демонстрирует чудеса природы и взаимосвязь между нашей жизнью и космосом.

источники:
- НАСА

By Мамфо Брешиа

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