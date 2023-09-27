Объяснение деформации Млечного Пути: окружение наклонным ореолом темной материи

Ученым давно известно, что Млечный Путь имеет характерную деформацию, края которой расширяются, как юбка, но причина этого явления остается загадкой. Однако астрономы Гарварда из Центра астрофизики | Гарвардский и Смитсоновский институт провели расчеты, которые дают полное объяснение этой деформации, указывая на то, что Млечный Путь окружен наклонным и продолговатым ореолом темной материи.

Дживон Джесси Хан, студент Центра астрофизики, возглавил команду в этих расчетах, которые были опубликованы в журнале Nature Astronomy. В работе также участвовали соавторы Чарли Конрой и Ларс Хернквист, преподаватели Центра астрофизики и факультета астрономии.

Команда основывала свои расчеты на предположении, что гало темной материи, окружающее Млечный Путь, имеет такую ​​же наклонную и продолговатую форму, что и звездное гало — диффузное облако, в котором расположена наша галактика. Используя модели для расчета орбит звезд внутри этого наклоненного гало темной материи, команда смогла добиться почти идеального соответствия существующим наблюдениям за искривленной и вспыхивающей галактикой.

Полученные данные не только дают элегантное объяснение величины и направления деформации Млечного Пути, но и подтверждают гипотезу о том, что галактика образовалась в результате галактического столкновения. Хан объяснил, что если бы галактика сформировалась сама по себе, у нее было бы сферическое гало и плоский диск. Тот факт, что и звездное гало, и гало темной материи имеют наклонную и продолговатую форму, позволяет предположить, что Млечный Путь подвергся слиянию, связанному со столкновением двух галактик.

Помимо того, что эти расчеты прольют свет на происхождение и эволюцию Млечного Пути, они могут дать представление о свойствах и природе самой темной материи. Форма ореола темной материи дает подсказку относительно пределов самодействий темной материи, которые остаются неразгаданными загадками физики.

Понимание деформации Млечного Пути и формы его ореола темной материи также может привести к улучшению методов изучения темной материи, которая составляет большую часть Вселенной, но является невидимой и неуловимой. Это может позволить ученым обнаружить кинематические признаки миниатюрных гало темной материи, известных как темные субгало, которые движутся по всей галактике.

источники:

– Природная астрономия

– Центр астрофизики | Гарвард и Смитсоновский институт