Новый источник энергии: получение электроэнергии из молекулярного движения

Ученые обнаружили новый многообещающий подход к производству электроэнергии путем использования движения молекул. Хотя технология волновой энергии уже доказала свою эффективность в качестве источника генерации энергии, исследователи обнаружили, что даже молекулы в состоянии покоя обладают внутренней энергией, которую можно использовать.

В статье, опубликованной в APL Materials, исследователи протестировали устройство для сбора молекулярной энергии, которое улавливает энергию естественного движения молекул в жидкости. Погружая наномассивы пьезоэлектрического материала в жидкость, исследователи смогли преобразовать движение жидкости в стабильный электрический ток. Этот прорыв потенциально может обеспечить производство значительного количества энергии, учитывая огромное количество воздуха и жидкости на Земле.

В устройстве используется оксид цинка, пьезоэлектрический материал, который генерирует электрический потенциал при движении. Исследователи сравнили движение нитей оксида цинка с движением морских водорослей в океане. Преимущество этого устройства в том, что оно не зависит от каких-либо внешних сил, что делает его революционным источником чистой энергии. Это открывает возможность получения электрической энергии посредством молекулярного теплового движения жидкостей, которое принципиально отличается от традиционного механического движения.

Область применения этой технологии обширна. Его можно использовать для питания нанотехнологий, таких как имплантируемые медицинские устройства. Устройство также можно масштабировать до полноразмерных генераторов для производства энергии в киловаттном масштабе. Исследователи уже работают над улучшением плотности энергии устройства, тестируя различные жидкости, высокоэффективные пьезоэлектрические материалы и новые архитектуры устройств.

Это новаторское исследование открывает захватывающие возможности для производства электроэнергии, которая не зависит от традиционных внешних источников, таких как ветер, гидроэлектростанция или солнечная энергия. Возможность использовать внутреннюю энергию молекул открывает новые возможности для устойчивых и экологически чистых энергетических решений в будущем.

источники:

– Материалы APL – https://www.aip.org/

– Венди Битти, специалист по связям со СМИ в AIP – [электронная почта защищена]

– Информация об авторах: East Eight Energy Co. Ltd.; Нанкайский университет