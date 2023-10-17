Использование молекулярной энергии: генерация электроэнергии в наномасштабе

Исследователи обнаружили многообещающий метод получения электроэнергии путем использования естественного движения молекул в жидкости. Команда под руководством Юйчэна Луаня разработала устройство, которое улавливает энергию, вырабатываемую движением молекул, и преобразует ее в стабильный электрический ток. Этот прорыв может обеспечить новый широко доступный источник чистой энергии.

В устройстве используется пьезоэлектрический материал, в частности оксид цинка, который проявляет способность генерировать электрический потенциал при движении или деформации. Наномассивы этого материала были погружены в жидкость, что позволило движению жидкости заставить нити оксида цинка волноваться и изгибаться, что приводило к выработке электричества. Эта конструкция не требует каких-либо внешних сил, что делает ее высокоэффективным и устойчивым сборщиком энергии.

Потенциальные возможности применения этой технологии огромны. Его можно использовать для питания нанотехнологий, таких как имплантируемые медицинские устройства, или его можно масштабировать для создания генераторов мощностью в киловатт для широкомасштабного производства энергии. Более того, способность устройства генерировать электричество за счет молекулярного теплового движения жидкостей отличает его от других методов сбора энергии, которые полагаются на внешние источники, такие как энергия ветра или солнца.

Исследовательская группа уже работает над улучшением плотности энергии устройства, исследуя различные жидкости, высокоэффективные пьезоэлектрические материалы и альтернативные архитектуры устройств. Их цель — повысить эффективность и масштабируемость этой инновационной технологии производства энергии.

В заключение, используя внутреннее движение молекул в жидкостях, исследователи разработали сборщик молекулярных тепловых движений, который может генерировать электричество. Этот прорыв открывает многообещающий путь к более чистому и устойчивому будущему, в котором внутренние источники энергии могут быть использованы для удовлетворения наших растущих потребностей в энергии.

Источник: Сборщик молекулярных тепловых движений для преобразования электроэнергии, APL Materials (2023). DOI: 10.1063/5.0169055