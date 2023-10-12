Новый метод лазерной локации использует хаотичные частотные гребенки

Исследователи из EPFL разработали новаторский метод лазерной локации с использованием хаотических гребенок частот в оптических микрорезонаторах. Этот инновационный подход предлагает значительные преимущества перед традиционными методами и открывает новые возможности для применения в различных областях.

Концепция этого метода основана на принципе непрерывной случайной модуляции (RMCW), где случайная амплитудная и фазовая модуляция несущей используются для опроса цели с использованием кросс-корреляции амплитуды и частоты на детекторе. В отличие от традиционных систем, которые полагаются на внешнюю модуляцию, подход EPFL использует присущую ему случайную амплитудную и фазовую модуляцию хаотических гребенчатых линий в оптическом микрорезонаторе. Эта система может поддерживать сотни независимых от нескольких цветов оптических носителей, обеспечивая возможность массово параллельной лазерной локации и измерения скорости.

Исследователи подчеркивают коммерческое значение и экспертные знания этой новой технологии. Технология RMCW становится все более привлекательной, и несколько компаний, занимающихся LiDAR, используют этот подход в своих коммерческих продуктах. Невосприимчивость к взаимным помехам с другими LiDAR и источниками окружающего света делает RMCW важным для будущего беспилотных транспортных средств. Более того, подход EPFL не требует строгих требований к частотному шуму, гибкости настройки и линейности лазеров, а также не требует процедур инициирования сигнала.

Прорыв команды не только расширяет наше понимание хаотической динамики в оптических системах, но и обеспечивает практические решения для высокоточной лазерной локации в различных областях. Это исследование имеет большое значение для оптической дальности, связи с расширенным спектром, оптической криптографии и генерации случайных чисел.

Источник: Nature Photonics, DOI: 10.1038/s41566-023-01246-5.