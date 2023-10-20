Первая официальная звездная вечеринка в заповеднике Темного неба Ханле предоставит астрономам-любителям уникальный опыт

Индийский институт астрофизики (IIA) в сотрудничестве с Департаментом защиты дикой природы Университета Ладакха организовал первую официальную звездную вечеринку для опытных астрономов-любителей. Мероприятие проходило в заповеднике Ханле Темное небо в восточном Ладакхе с 12 по 15 октября. Ханле, где находится Индийская астрономическая обсерватория, предлагает темное небо и сухую погоду, которые идеально подходят для наблюдения за небесными объектами.

Заповедник темного неба Ханле (HDSR) имеет одно из самых темных небес в Индии и занимает площадь около 22 км в радиусе. Заповедник был создан UT Ladakh для сохранения первозданного темного неба и контроля антропогенного светового загрязнения. Он не только поддерживает астрономические исследования, но также способствует развитию астротуризма и способствует социально-экономическому развитию местных деревень.

Около 30 астрономов-любителей посетили звездную вечеринку, привезя с собой свои телескопы и камеры, чтобы запечатлеть красоту ночного неба без вмешательства светового загрязнения. Аджай Талвар, удостоенный наград астрофотограф, подчеркнул важность темного неба для наблюдения за слабыми объектами и получения детальных фотографий. Он подчеркнул, что некоторые астрономические явления, такие как Ложный рассвет и Зодиакальный свет, можно наблюдать только из Ханле из-за его темноты.

Одним из ярких моментов звездной вечеринки стала возможность увидеть и сфотографировать Зодиакальный свет — слабый солнечный свет, рассеянный пылью в плоскости Солнечной системы. Участники могли наблюдать это явление две ночи подряд.

Мероприятие привлекло участников из разных мест Индии, включая Бангалор, Ченнаи, Дели, Манди, Ахмадабад, Лакшадвип и Мумбаи. Судхаш Натараджан из Астрономического общества Бангалора рассказал, как небо Ханле Бортл-1, обозначенное как самый темный уровень, позволило ему наблюдать неясные слабые галактики. Он выразил энтузиазм по поводу возвращения в Ханле каждый год.

В дополнение к звездной группе, IIA при финансовой поддержке UT Ladakh предоставило 24 небольших телескопа избранным жителям деревни в заповеднике и обучила их работе в качестве послов астрономии. Эта инициатива направлена ​​на привлечение и просвещение местного сообщества в области астрономии и дальнейшее повышение потенциала астротуризма в Ханле.

Директор IIA, профессор Аннапурни Субраманиам, выразила удовлетворение тем, что поделилась уникальным небом HDSR с энтузиастами астрономии, и высоко оценила подготовку местных сообществ в качестве послов астрономии для туристов.

В целом, первая официальная звездная вечеринка в заповеднике Темного неба Ханле предоставила астрономам-любителям возможность увидеть первозданное темное небо и детально запечатлеть небесные объекты. Успех мероприятия подчеркнул потенциал Ханле как популярного места для любителей астрономии в Индии и за ее пределами.

Определения:

– Индийский институт астрофизики (IIA): организация, которая проводит исследования в различных областях астрофизики и астрономии в Индии.

– Департамент охраны дикой природы, Юта Ладакх: Департамент, отвечающий за защиту и сохранение дикой природы на союзной территории Ладакх.

– Заповедник темного неба Ханле (HDSR): территория радиусом примерно 22 км вокруг Ханле, которая была определена как заповедник темного неба для контроля светового загрязнения и сохранения темного неба для астрономических исследований и астротуризма.

– Ложный рассвет: явление, наблюдаемое перед рассветом, когда небо кажется освещенным, хотя солнце еще не взошло.

– Зодиакальный свет: слабый солнечный свет, рассеянный пылью в плоскости солнечной системы, видимый на темном небе перед рассветом или после заката.

– Шкала Бортла: числовая шкала, измеряющая темноту ночного неба, причем Бортл-1 является самым темным уровнем.

– Послы астрономии: жители деревни в заповеднике Темного неба Ханле, прошедшие обучение для обучения и руководства туристами в деятельности, связанной с астрономией.

Источники: Индийский институт астрофизики (IIA), Департамент защиты дикой природы, Юта Ладакх.