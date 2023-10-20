Астрофотографы собираются в Ханле, чтобы наблюдать зодиакальный свет

Астрономы-любители из разных частей Индии недавно собрались в Ханле, деревне в регионе Ладакх, чтобы стать свидетелями и запечатлеть неуловимое явление, известное как Зодиакальный свет. Отмеченный наградами астрофотограф Аджай Талвар, который приезжает в Ханле уже много лет, подчеркнул важность темного неба для детального наблюдения слабых объектов. По словам Тальвара, некоторые астрономические события, такие как Ложный рассвет или Зодиакальный свет, можно наблюдать только из Ханле из-за его исключительной темноты.

Зодиакальный свет — это слабое свечение солнечного света, рассеянное частицами пыли в плоскости Солнечной системы. Это явление чрезвычайно слабое, и его можно наблюдать только из самых темных мест, прямо перед рассветом. Участникам Звездной вечеринки в Ханле посчастливилось стать свидетелями и сфотографировать этот эфемерный свет две ночи подряд.

Мероприятие привлекло разнообразную группу участников, включая местных жителей, туристов и любителей астрономии из таких городов, как Бангалор, Ченнаи, Дели, Манди, Ахмедабад, Лакшадвип и Мумбаи. Судхаш Натараджан, член Астрономического общества Бангалора, поделился своим волнением по поводу наблюдения за малоизвестными галактиками на курорте Hanle Deep Space Resort (HDSR), который предлагает исключительно темное небо Bortle-1 для наблюдения за звездами.

Доржей Ангчук, другой участник, подчеркнул, что Ханле — это рай для астрономов-любителей. Он рассказал о планах сделать HDSR Star Party ежегодным мероприятием, надеясь сделать ее желанным собранием для энтузиастов астрономии как в Индии, так и за рубежом. Кроме того, Ханле рекламируется как место астротуризма, привлекая больше посетителей исследовать чудеса ночного неба в этом отдаленном регионе.

В целом, собрание страстных астрофотографов и астрономов в Ханле предоставило уникальную возможность увидеть неземную красоту Зодиакального света и оценить исключительную тьму, которая делает такие наблюдения возможными.

источники:

– Различные определения терминов, использованных в статье, были предоставлены профессиональными астрономами и астрофотографами, участвующими в Hanle Star Party.