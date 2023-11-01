Новые традиции космонавтов: празднование Хэллоуина в космосе

На Международной космической станции (МКС), возможно, нет сладостей, но это не значит, что Хэллоуин остается незамеченным членами экипажа на борту орбитального комплекса. Благодаря своей креативности и находчивости астронавты нашли способы ощутить дух Хэллоуина даже в глубинах космоса. Давайте подробнее рассмотрим, как отмечают этот жуткий праздник и какие уникальные костюмы придумывают из года в год.

Хотя плохая погода задержала планы астронавтов экипажа-3 НАСА и астронавтов ЕКА отпраздновать Хэллоуин в космосе в октябре 2021 года, члены экипажа, уже находившиеся на борту станции, взяли на себя задачу немного развлечься в честь Хэллоуина. Они не позволили отсутствию вновь прибывших испортить себе настроение. Астронавт ЕКА Томас Песке поделился в социальных сетях странными происшествиями на МКС, подразнив, что член экипажа Акихико Хосиде воскрес из мертвых (или воскрес?), имея в виду астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований.

Забегая вперед, мы можем только представить себе захватывающие костюмы и традиции, которые развернутся в будущем. В 2022 году астронавты 68-й экспедиции Коичи Ваката и астронавты НАСА Франсиско «Фрэнк» К. Рубио, Николь А. Манн и Джош А. Кассада прониклись духом Хэллоуина, нарядившись героями популярных видеоигр и мультфильмов. Они изобретательно использовали контейнеры для хранения вещей в качестве костюмов и импровизированных сумок для мелочей.

Перенесемся в 2023 год: астронавты 70-й экспедиции Жасмин Могбели из НАСА, Сатоши Фуракава из Японского агентства аэрокосмических исследований, астронавт НАСА Лорал О'Хара и астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен празднуют Хэллоуин в космосе. Их костюмы еще не раскрыты, но мы можем ожидать, что их креативность проявится.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Как астронавты празднуют Хэллоуин в космосе?

Ответ: Астронавты на борту Международной космической станции празднуют Хэллоуин, наряжаясь в оригинальные костюмы, часто сделанные из материалов, доступных на борту станции.

Вопрос: Есть ли у них доступ к костюмам?

Ответ: Хотя в их распоряжении нет традиционных костюмов для Хэллоуина, астронавты находят творческие способы изготовления костюмов, используя материалы, найденные на МКС.

Вопрос: Были ли празднования Хэллоуина в космосе?

Ответ: Да, космонавты празднуют Хэллоуин в космосе уже много лет, и среди членов экипажа это стало любимой традицией.

Вопрос: Делались ли когда-нибудь костюмы из нетрадиционных материалов?

Ответ: Да, астронавты использовали контейнеры для хранения и другие материалы, имеющиеся на космической станции, для создания уникальных костюмов на Хэллоуин.

Вопрос: Будут ли празднования Хэллоуина в космосе продолжаться в будущем?

А: Абсолютно! Пока на Международной космической станции есть астронавты, празднование Хэллоуина будет продолжать обеспечивать веселый и праздничный отдых от требований освоения космоса.