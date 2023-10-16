Метеоритный дождь Ориониды: звездная витрина

Небесное зрелище, известное как метеорный дождь Ориониды, украсит ночное небо в эти выходные. Падающие звезды проносятся сквозь тьму, и их происхождение можно проследить до кометы Галлея, одной из самых известных короткопериодических комет. Названные в честь созвездия Ориона, Ориониды образовались из пыли и мусора, оставшихся во внутренней части Солнечной системы от предыдущих посещений кометы.

Комета Галлея, колоссальное ледяное образование, проникает во внутреннюю часть Солнечной системы примерно каждые 75 лет. При каждом приближении комета частично тает и оставляет после себя след из обломков. Этот материал в конечном итоге пересекает орбитальный путь Земли вокруг Солнца, создавая в апреле метеорные потоки, такие как Ориониды и Эта-Аквариды.

Метеорный поток Ориониды начался 26 сентября и продлится до 22 ноября, но наиболее подходящее время, чтобы стать свидетелем этого небесного явления, приходится на пиковый период с пятницы, 20 октября, по субботу, 21 октября. В это время наблюдатели в Северной Америке можно ожидать увидеть около 10-20 падающих звезд в час.

Погодные условия играют решающую роль в видимости, и Ориониды в этом году предоставляют благоприятную возможность для любителей наблюдения за звездами. Хотя луна в первой четверти будет освещать ночное небо и потенциально мешать обзору, она зайдет около полуночи, обеспечивая оптимальные условия в ранние часы 21 октября.

Чтобы максимизировать свои шансы увидеть Ориониды, подготовьте удобную точку обзора, с которой можно наблюдать за ночным небом. Шезлонг, теплая куртка и периодические перерывы могут оказаться полезными. Важно не смотреть на смартфон, так как его яркий белый свет нарушит адаптацию ваших глаз к темноте.

Чтобы получить захватывающий опыт, воспользуйтесь возможностью исследовать созвездие Ориона во время сеанса наблюдения за звездами. Обратите внимание на звезду красного гиганта Бетельгейзе, которая недавно испытала загадочное «великое затемнение». Вы также можете попытаться найти Зимнюю петлю — множество ярких звезд, окружающих Орион. Участие в этом приключении по наблюдению за звездами в течение часа или около того после полуночи, если позволит погода, скорее всего, вознаградит вас наблюдением падающих звезд.

Хотя Ориониды, возможно, и не так многочисленны, как знаменитые Персеиды, их зрелище по-прежнему обещает увлечь тех, кто рискнет стать свидетелем их светящегося путешествия по ночному небу. Пусть ваше небо будет чистым, а ваши глаза широко открыты для этого потрясающего явления.

Определения:

Метеоритный дождь: небесное событие, во время которого можно наблюдать несколько метеоров, исходящих из одной точки ночного неба.

Комета: ледяное небесное тело, вращающееся вокруг Солнца и выделяющее газ и пыль, которые при приближении к Солнцу могут образовывать светящуюся кому (нечеткую атмосферу) и/или хвост.

Комета Галлея: короткопериодическая комета, видимая с Земли примерно каждые 75 лет, названная в честь астронома Эдмонда Галлея, предсказавшего ее возвращение.

источники:

Оригинальная статья: Джейми Картер «Падающие звезды» с кометы Галлея увидит эти выходные

Американское Метеорное Общество