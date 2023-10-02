Новые открытия о лавовых мирах

В поисках экзопланет ученые открыли множество разнообразных миров, которые не похожи ни на что в нашей Солнечной системе. Один из типов планет, который привлек их внимание, — это мир лавы, большая каменистая планета с морями жидкой магмы на ее поверхности. Эти сверхгорячие планеты, вращающиеся очень близко к своим звездам, составляют почти половину всех обнаруженных на сегодняшний день скалистых экзопланет.

Хотя эти лавовые миры негостеприимны для жизни, они невероятно интересны учёным. Недавнее исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, более внимательно рассматривает, как расплавленные океаны этих планет влияют на их размер и эволюцию. Ведущий автор Кирстен Боли объясняет, что лавовые миры — это «очень странные и очень интересные вещи», которые с большей вероятностью могут быть обнаружены телескопами из-за их близости к своим звездам.

В нашей солнечной системе ближайшим аналогом лавового мира является Ио, один из крупнейших спутников Юпитера. Подобно лавовым мирам, Ио имеет постоянно меняющуюся поверхность, наполненную вулканической активностью. Снимки космического корабля НАСА «Юнона» показали быстрые изменения, происходящие на поверхности Ио.

Один из самых известных лавовых миров за пределами нашей солнечной системы — Янссен. Эта супер-Земля вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, на расстоянии 41 светового года и является домом для морей лавы. Несмотря на экстремальные условия, Янссен и другие лавовые миры дают представление о ранней эволюции планет земной группы. Боли объясняет, что когда каменистые планеты первоначально формируются, по мере остывания они проходят стадию океана магмы. Изучая лавовые миры, ученые смогут лучше понять этот процесс и то, что могло происходить на Земле в ее ранней истории.

В исследовании использовались компьютерные модели для моделирования лавовых миров и были определены три вероятных типа: с жидкой расплавленной мантией, с океаном магмы на поверхности и гибридный тип. Эти новые открытия открывают новые захватывающие вопросы и возможности для дальнейших исследований лавовых миров.

Поиски экзопланет продолжаются, а открытие лавовых миров продолжает подчеркивать невероятное разнообразие миров в нашей галактике. Хотя эти планеты могут быть негостеприимны для жизни, они дают ценную информацию о формировании и эволюции планет земной группы, подобных нашей.