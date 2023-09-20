Древние деревянные бревна раскрывают передовые навыки древних людей

Археологи обнаружили в Замбии древние деревянные бревна, которые бросают вызов предыдущим предположениям о способностях древних людей. Результаты, опубликованные в журнале Nature, предполагают, что люди каменного века строили сооружения почти полмиллиона лет назад, что указывает на ранее неизвестный уровень интеллекта и воображения.

Исследовательский проект Ливерпульского университета «Глубокие корни человечества» раскопал и проанализировал древнюю древесину. Профессор Ларри Бархэм, руководитель проекта, заявил, что это открытие изменило его понимание ранних предков человека. Он считает, что эти древние люди использовали свои навыки и творческий потенциал, чтобы построить что-то новое и большое из дерева.

Исследователи также нашли древние деревянные инструменты, в том числе палки-копатели, но самым захватывающим открытием стали два куска дерева, которые соединялись друг с другом под прямым углом. Каменные инструменты использовались для вырезания в бревнах надрезов, позволяющих структурно соединить их. Анализируя слои земли, в которых была похоронена древесина, команда определила, что ей примерно 476,000 XNUMX лет.

Предыдущие свидетельства использования древесины человеком ограничивались добычей огня и изготовлением простых инструментов. Это открытие бросает вызов представлению о том, что древние люди вели чисто кочевой образ жизни, и показывает, что они были способны к более сложному строительству.

Назначение этих деревянных конструкций остается неясным. Размер бревен позволяет предположить, что из них построили что-то существенное, возможно, платформу для убежища или сооружение у реки для рыбалки. Однако без более полных доказательств трудно определить точную природу этих сооружений или вид древних людей, построивших их.

Деревянные артефакты были перевезены в Великобританию для анализа и консервации. Как только это будет завершено, они будут возвращены в Замбию для демонстрации. Есть надежда, что эти открытия обогатят коллекции и прольют свет на традиции деревообработки в Замбии и древнее взаимодействие человека с окружающей средой.

Источник: BBC News