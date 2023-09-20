Самое раннее известное использование древесины в строительстве обнаружено в Замбии

Археологи обнаружили самое раннее известное использование древесины в строительстве в пойме на вершине водопада на севере Замбии. Это сооружение, построенное 476,000 XNUMX лет назад, значительно предшествует следующему известному использованию дерева в строительстве. Деревянная выемка, намеренно сделанная с использованием методов скребка и тесла, соединяла две части и была найдена рядом с многочисленными деревянными инструментами в затопленном озерном котловине. Полученные данные бросают вызов представлению о том, что только Homo sapiens способен изменять ландшафт.

Сохранение древесины - редкое явление из-за гниения, что затрудняет определение происхождения обработки древесины. Однако в заболоченных условиях Англии и Германии сохранились деревянные копья, датируемые сотнями тысяч лет. Кусок дерева возрастом 780,000 XNUMX лет назад, найденный в Израиле, считается старейшим известным деревянным инструментом. Хотя свидетельств обработки дерева в ранней доисторической эпохе мало, открытие Каламбо содержит значительное количество обработанных деревянных деталей, что предполагает широкий спектр потенциальных применений, помимо оружия.

Назначение сооружения остается неизвестным, но исследователи предполагают, что оно могло служить платформой или пешеходной дорожкой на берегу озера. Никакого другого структурного использования древесины в африканском или евразийском палеолите не обнаружено, за исключением другого бревна с надрезами, ранее обнаруженного на том же месте 70 лет назад.

Это революционное открытие дополняет увлекательную археологическую историю Замбии. Ранее в Кабве был обнаружен череп гоминина, известного как Человек-Кабве, Homo heidelbergensis. Возникший примерно 300,000 XNUMX лет назад человек Кабве разрушил линейную теорию эволюции человека и выявил существование множества параллельных человеческих линий. Хотя Череп, возможно, и не связан напрямую с деревянной конструкцией, он остается сильным кандидатом.

Личность создателей сооружения и обилие инструментов остается неопределенной, поскольку в то время Африка была заселена различными видами гомининов. Однако регион Каламбо был центром активности многочисленных разновидностей гомининов, включая Homo heidelbergensis и, возможно, Homo naledi. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы разгадать тайны самого раннего известного использования дерева в строительстве в Замбии.

источники:

– Бархам и др., Природа (2023).

- Гаарец