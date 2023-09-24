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Новое исследование связывает кишечные микробы со здоровьем скелета

ByВики Ставропулу

сентябрь 24, 2023
Новое исследование связывает кишечные микробы со здоровьем скелета

Ученые обнаружили возможную связь между микробиомом кишечника и здоровьем скелета. Недавнее исследование показало, что определенные кишечные микробы связаны с плотностью, микроархитектурой и прочностью костей. Результаты показывают, что возможно изменить микробиом кишечника для улучшения здоровья костей.

Исследование под названием «Двухгрупповое исследование связи между микробиотой кишечника и плотностью, микроархитектурой и прочностью костей» было опубликовано в журнале Frontiers in Endocrinology. Исследователи исследовали связь между микробиомом кишечника и периферической количественной компьютерной томографией высокого разрешения (HR-pQCT) лучевой и большеберцовой кости в двух больших когортах.

Исследователи использовали данные Фрамингемского исследования третьего поколения и исследования остеопоротических переломов у мужчин, чтобы определить, существует ли потенциально модифицируемый фактор, способствующий здоровью скелета. Низкая плотность костей увеличивает риск развития остеопороза и переломов, особенно у пожилых людей.

Результаты показали, что некоторые бактерии, такие как бактерия Akkermansia и Clostridiales DTU089, отрицательно влияют на здоровье костей у пожилых людей. Аккермансия ранее была связана с ожирением, тогда как DTU089 более распространен у людей с более низкой физической активностью и потреблением белка. Известно, что эти факторы влияют на здоровье скелета.

Исследователи также обнаружили, что определенные бактерии связаны с различиями в площади поперечного сечения костей, что позволяет предположить, что микробы могут влиять на то, как кость меняет размер с возрастом.

Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы понять специфическое влияние бактериальных организмов на здоровье скелета, это исследование дает ценную информацию о потенциальной роли микробиома кишечника в здоровье костей. В конечном счете, воздействие на микробиом кишечника может стать будущим подходом к улучшению здоровья скелета.

источники:
– Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Endocrinology (без URL-адреса).
– Институт исследований старения Маркуса Гарвардской медицинской школы.

By Вики Ставропулу

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