Новое исследование подтверждает, что Гольфстрим ослабляет глобальный климат и угрожает ему

Недавнее исследование подтвердило, что Гольфстрим, главное океанское течение, которое помогает регулировать уровень моря и поддерживать умеренный климат, ослабевает с угрожающей скоростью. Поток теплой воды через Флоридский пролив замедлился на 4% за последние четыре десятилетия, что может иметь серьезные последствия для мирового климата.

Гольфстрим, часть термохалинной циркуляционной системы, переносит по планете тепло, питательные вещества, углерод и кислород. Он начинается недалеко от Флориды и несет теплую воду вдоль восточного побережья США и Канады, а затем пересекает Атлантику и попадает в Европу. Этот поток играет решающую роль в поддержании температуры и уровня моря, и его замедление может нарушить этот хрупкий баланс.

Ведущий автор Кристофер Пикуч, физический океанограф из Океанографического института Вудс-Хоул, назвал результаты исследования «самым убедительным и убедительным доказательством ослабления этого климатически значимого океанского течения». В исследовании были проанализированы данные из трех различных источников, включая подводные кабели, спутниковую альтиметрию и наблюдения на месте, чтобы измерить движение течения вокруг Флоридского пролива.

Хотя сдвиг на 4% может показаться небольшим, ученые обеспокоены тем, что это только начало. Хелен Черски, океанограф из Университетского колледжа Лондона, сравнивает это с первыми днями пандемии COVID-19, когда небольшое количество людей быстро увеличивалось. Беспокойство вызывает то, что замедление течения Гольфстрима может стать предвестником более значительного коллапса.

Ученые полагают, что причиной замедления течения может быть приток холодной пресной воды из тающих ледяных щитов в результате изменения климата. Однако доказать эту связь сложно из-за сложности системы и относительно короткого времени, в течение которого люди непосредственно наблюдали океанские потоки.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять влияние изменения климата на Гольфстрим и провести различие между естественной изменчивостью и антропогенными последствиями. Ослабление Гольфстрима подчеркивает острую необходимость принятия мер по смягчению последствий изменения климата и защите хрупкого баланса климатических систем Земли.

источники:

– Письма о геофизических исследованиях, «Исследование: текущее замедление системы Гольфстрима, смоделированное с помощью модели океанских волн на Лене»

– Live Science, «Течение Гольфстрима может рухнуть в 2025 году, погрузив Землю в климатический хаос: «Мы были фактически сбиты с толку»»