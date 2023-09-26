Гольфстрим: значительное замедление вызывает обеспокоенность

Недавнее исследование подтвердило, что течение Гольфстрима, мощного течения теплой воды, которое течет из Мексиканского залива в Атлантический океан, за последние четыре десятилетия замедлилось на 4%. Хотя причина этого ослабления еще не определена, авторы исследования заявляют, что этот вывод подтверждается с «виртуальной достоверностью» более 99%.

Гольфстрим играет решающую роль в воздействии на погодные условия и климат, влияя на уровень моря и даже на активность ураганов. Он несет не только теплую воду, но также тепло и углерод, которые имеют далеко идущие последствия, включая температуру и количество осадков в Европе. Результаты исследования, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters, были основаны на всестороннем анализе данных, собранных с 1982 года с помощью наблюдений, подводных кабелей и спутников во Флоридском проливе.

Используя байесовское моделирование, исследователи изучили данные и обнаружили, что замедление течения Гольфстрима стало очевидным только в последнее десятилетие. Сравнивая этот процесс со сбором независимых свидетелей в судебном деле, ведущий автор Крис Пикуч сравнил синтез показаний с четкой картиной. Результаты показали значительное ослабление Гольфстрима, превосходящее то, что можно было бы ожидать, если бы течение оставалось стабильным.

Хотя исследование является частью шестилетнего проекта по мониторингу изменений в Гольфстриме, потребуются дополнительные исследования, чтобы определить точную причину замедления. Лиза Бил, соавтор исследования и профессор наук об океане, выразила обеспокоенность по поводу последствий ослабления течения. Она подчеркнула, что Гольфстрим является жизненно важной системой циркуляции океана, и его уменьшающаяся сила имеет глобальные последствия.

В июле 2023 года отдельное исследование выявило потенциальный коллапс Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), частью которой является Гольфстрим. Этот коллапс может произойти между 2025 и 2095 годами. Исследование служит напоминанием о важности решения проблемы изменения климата и снижения зависимости от ископаемого топлива для защиты наших океанов и планеты.

источники:

– Письма о геофизических исследованиях – Журнал

– EcoWatch – Платформа экологических новостей