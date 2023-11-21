Новые руководящие принципы необходимы для достижения гендерно-инклюзивного именования планет

Недавний анализ, проведенный Энни Леннокс, исследователем из Открытого университета, показал, что рекомендации по названию особенностей поверхности планеты не учитывают гендерные аспекты и демонстрируют предвзятость в отношении мужчин. Исследование Леннокса, включавшее анализ базы данных Международного астрономического союза (МАС), показало, что только два процента известных лунных кратеров названы в честь женщин.

МАС — это международная ассоциация профессиональных астрономов, и ее политика регулирует присвоение названий планетарным объектам, таким как кратеры, горы, долины, каньоны, океаны и вулканы. Леннокс написала открытое письмо в МАС, призывая их устранить предвзятость в их политике именования, которая, как она утверждает, благоприятствует «цисгендерным белым мужчинам».

Практика присвоения имен лунным кратерам была инициирована итальянским астрономом Джованни Баттиста Риччоли в 1635 году. За свои открытия он принял титулы известных ученых - традиция, которой МАС следует до сих пор.

Хотя IAU не присваивает названия напрямую, он способствует формированию рабочих групп или целевых групп для предложения и утверждения названий для конкретных объектов. Эти предложения часто черпают вдохновение из исторических личностей, мифологии или культурных тем. Однако Леннокс утверждает, что такой подход увековечивает историческую несправедливость и способствует отсутствию разнообразия внутри номенклатуры.

Исследование Леннокса также выявило различия в представленности женщин среди планетарных особенностей. В то время как Меркурий демонстрирует немного лучшее представительство: 11.8 процента кратеров названы в честь женщин, Марс демонстрирует значительное гендерное неравенство: только 1.8 процента кратеров названы в честь женщин. На Венере, с другой стороны, все кратеры названы в честь женщин, но только 38 процентов принадлежат настоящим женщинам, внесшим значительный вклад в развитие общества.

Чтобы обеспечить большую инклюзивность и разнообразие в присвоении планетным названиям, важно пересмотреть и пересмотреть действующие рекомендации. Это позволит более представительно отметить вклад, внесенный всеми полами на протяжении всей истории. Приняв более инклюзивный подход к присвоению названий планетарным объектам, научное сообщество может создать пространство для более широкого спектра повествований и способствовать равенству и признанию для всех.