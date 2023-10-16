Гость обнаружил заражение муравьями в роскошном отеле

Гость, остановившийся в четырехзвездочном отеле Malmaison в Лейте, Шотландия, почувствовал отвращение, обнаружив, что его комната кишит муравьями. Дэвид Мейсон, который приехал в Эдинбург на день рождения, проснулся и обнаружил в ванной жуков, а затем обнаружил на своем полотенце десятки муравьев. Предположительно, насекомые вылезли из трещины в плитке.

Maison немедленно уведомил персонал отеля и загрузил видео заражения в социальные сети. Он подчеркнул важность решения проблем со здоровьем и безопасностью и призвал отель принять незамедлительные меры. Однако он утверждал, что ответ, который он получил от персонала отеля, был тусклым, с простыми извинениями и без каких-либо предложений о компенсации или урегулировании ситуации.

Присутствие муравьев в гостиничных номерах может беспокоить гостей и вызывать вопросы о чистоте и стандартах обслуживания. Заражение муравьями потенциально может представлять угрозу для здоровья, поскольку эти насекомые могут переносить бактерии и аллергены. Поэтому для руководства отеля крайне важно оперативно и эффективно решать подобные проблемы.

В отеле Malmaison заявили, что расследуют этот вопрос, но пока не предоставили дополнительных комментариев. Для отелей важно уделять первоочередное внимание удовлетворению гостей и принимать быстрые меры при возникновении таких проблем, чтобы сохранить свою репутацию и обеспечить приятное пребывание своих клиентов.

источники:

- Эдинбург Live