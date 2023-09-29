Астронавт НАСА в отставке анализирует космическую сцену «Стражей Галактики. Том 3»

Отставной астронавт НАСА Крис Хэдфилд деконструировал сцену из «Стражей Галактики. Том 3», чтобы определить ее точность в изображении космоса. Рассматриваемая сцена показывает Питера Квилла/Звездного Лорда, которого играет Крис Пратт, застрявшего в космосе без защитного снаряжения. Хэдфилд проанализировал место происшествия и обсудил потенциальные последствия такой ситуации.

По словам Хэдфилда, пребывание вне космического корабля без скафандра в течение примерно 30 секунд не может причинить немедленного вреда. Однако примерно через полторы минуты произойдет необратимый ущерб, который в конечном итоге приведет к смерти. В течение 15 секунд кислород в крови истощается, вызывая потерю сознания, когда он достигает мозга.

Что касается визуальных эффектов в этой сцене, Хэдфилд отметил, что отек лица Звездного Лорда реалистичный, поскольку кровь будет шипеть, образуя пузыри по всему телу. Однако мгновенное замерзание его лица не произошло бы без присутствия воды, так как имеется значительное количество тепловой массы, замедляющей этот процесс.

Хэдфилд признал, что кинематографисты часто используют художественную лицензию при изображении космических сцен, поскольку большая часть эффектов возникает внутри них. Несмотря на неточности, он восхитился общим изображением космоса в фильме.

После ухода из НАСА Хэдфилд написал книги о своем опыте и получил признание за свою карьеру. Сцена из «Стражей Галактики, том 3» подчеркивает необходимость научной точности в средствах массовой информации, связанных с космосом.

По сюжету фильма Питер Квилл переживает космическое испытание и благополучно возвращается на Землю. Есть намеки на потенциальный отдельный фильм о Звездном Лорде, исследующий его приспособление к жизни на Земле. Сообщается, что режиссер Джеймс Ганн и Крис Пратт обсуждали эту концепцию.

Название: «Астронавт НАСА в отставке анализирует космическую сцену фильма «Стражи Галактики. Том 3»»

Источники: Vanity Fair, Digital Spy.