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Исследование показало, что тропическим коралловым рифам угрожает изменение климата

ByВики Ставропулу

Октябрь 4, 2023
Исследование показало, что тропическим коралловым рифам угрожает изменение климата

Новое исследование, проведенное междисциплинарной группой ученых, показало, что тропические коралловые рифы находятся под угрозой серьезного исчезновения из-за последствий изменения климата. В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, подчеркиваются угрозы «горячим точкам» морского разнообразия, вызванные глобальным потеплением, закислением океана, ухудшением качества воды и болезнями, поражающими рифообразующие организмы.

Исследование было сосредоточено на барьерном рифе и атоллах Белиза, крупнейшей системе рифов в Атлантическом океане. Изучив 22 буровых керна, собранных в этом районе, ученые смогли проанализировать темпы роста и нарастания кораллов за последние 9,000 лет. Они использовали радиоизотопное датирование, чтобы определить возраст фрагментов кораллов и оценить скорость их роста. Результаты показали, что темпы роста кораллов в Белизе со временем снизились, при этом темпы роста находятся на нижнем уровне прогнозов будущего повышения уровня моря Межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата.

Исследование также выявило сдвиг в коралловых сообществах: каменные кораллы заменяются мясистыми водорослями и сорными таксонами. Было обнаружено, что устойчивые к стрессу кораллы, образующие рифы, доминируют в старых частях керна бурения, но их численность уменьшалась по мере улучшения условий окружающей среды. Исследователи предполагают, что растущая важность плодовитости или репродуктивной способности может помочь коралловым сообществам справиться с экологическим стрессом.

Еще одним интересным открытием стало открытие пробелов столетнего масштаба в летописи окаменелостей быстрорастущего коралла Acropora palmata. Эти пробелы совпадают с периодами более высоких температур, повышенной штормовой активности и снижения поступления питательных веществ, что указывает на потенциальные причины снижения.

Это исследование подчеркивает острую необходимость принятия мер по смягчению воздействия изменения климата на тропические коралловые рифы. Эти хрупкие экосистемы, в которых обитают разнообразные морские виды, жизненно важны для здоровья наших океанов и должны быть защищены.

источники:

– Эберхард Гишлер и др., 9000 лет изменений в структуре кораллового сообщества и их нарастания на рифах Белиза, западная Атлантика, Scientific Reports (2023).

– Университет Гете Франкфурт-на-Майне.

By Вики Ставропулу

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