Исследование показало, что тропическим коралловым рифам угрожает изменение климата

Новое исследование, проведенное междисциплинарной группой ученых, показало, что тропические коралловые рифы находятся под угрозой серьезного исчезновения из-за последствий изменения климата. В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, подчеркиваются угрозы «горячим точкам» морского разнообразия, вызванные глобальным потеплением, закислением океана, ухудшением качества воды и болезнями, поражающими рифообразующие организмы.

Исследование было сосредоточено на барьерном рифе и атоллах Белиза, крупнейшей системе рифов в Атлантическом океане. Изучив 22 буровых керна, собранных в этом районе, ученые смогли проанализировать темпы роста и нарастания кораллов за последние 9,000 лет. Они использовали радиоизотопное датирование, чтобы определить возраст фрагментов кораллов и оценить скорость их роста. Результаты показали, что темпы роста кораллов в Белизе со временем снизились, при этом темпы роста находятся на нижнем уровне прогнозов будущего повышения уровня моря Межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата.

Исследование также выявило сдвиг в коралловых сообществах: каменные кораллы заменяются мясистыми водорослями и сорными таксонами. Было обнаружено, что устойчивые к стрессу кораллы, образующие рифы, доминируют в старых частях керна бурения, но их численность уменьшалась по мере улучшения условий окружающей среды. Исследователи предполагают, что растущая важность плодовитости или репродуктивной способности может помочь коралловым сообществам справиться с экологическим стрессом.

Еще одним интересным открытием стало открытие пробелов столетнего масштаба в летописи окаменелостей быстрорастущего коралла Acropora palmata. Эти пробелы совпадают с периодами более высоких температур, повышенной штормовой активности и снижения поступления питательных веществ, что указывает на потенциальные причины снижения.

Это исследование подчеркивает острую необходимость принятия мер по смягчению воздействия изменения климата на тропические коралловые рифы. Эти хрупкие экосистемы, в которых обитают разнообразные морские виды, жизненно важны для здоровья наших океанов и должны быть защищены.

источники:

– Эберхард Гишлер и др., 9000 лет изменений в структуре кораллового сообщества и их нарастания на рифах Белиза, западная Атлантика, Scientific Reports (2023).

– Университет Гете Франкфурт-на-Майне.