Будущее еды в космосе: выращивание растений для длительных миссий

Пока НАСА готовится к полетам на Луну и Марс, одной из важнейших задач является обеспечение устойчивого источника пищи для членов экипажа во время их длительного пребывания в космосе. В настоящее время космонавты в основном полагаются на расфасованную еду, качество и питательность которой с течением времени имеют ограничения. Чтобы решить эту проблему, исследователи изучают возможность выращивания продуктов питания в космосе, сводя к минимуму необходимость частого пополнения запасов и обеспечивая запасы свежих и питательных продуктов питания для длительных миссий.

НАСА инициировало проект «Расти за пределами Земли» в сотрудничестве с Ботаническим садом Фэрчайлд в 2015 году. Этот проект включает в себя сотни научных классов средней и старшей школы по всей территории Соединенных Штатов, выращивающих различные семена в среде обитания, аналогичной той, что находится на Международной космической станции ( МКС). Семена, которые хорошо растут в этих классах, затем переносятся в камеру Космического центра Кеннеди НАСА для дальнейшего тестирования. Отобранные семена в конечном итоге отправляются на МКС для оценки их роста в условиях микрогравитации.

НАСА также разработало специализированные системы для поддержки роста растений в космосе. Система производства овощей (Veggie) представляет собой камеру малой мощности, способную вместить шесть растений. Члены экипажа вручную ухаживают за растениями, поливая их вручную. Другая система, пассивная орбитальная система доставки питательных веществ (Veggie PONDS), автоматизирует кормление и полив растений. Advanced Plant Habitat — это полностью автоматизированное устройство, предназначенное для изучения роста растений с минимальным участием экипажа.

Условия освещения и питательных веществ имеют решающее значение для успешного роста растений в космосе. Серия экспериментов, известных как Veg-04A, Veg-04B и Veg-05, изучала рост горчицы Мизуна, листовой зеленой культуры, в различных условиях освещенности. Урожайность, питательный состав и уровень микробов выращенных в космосе растений сравнивали с растениями, выращенными на Земле. Члены экипажа также оценили вкус, текстуру и другие характеристики продукта. Другой эксперимент, Plant Habitat-04, был сосредоточен на взаимодействии растений и микробов и оценивал вкус и текстуру перца чили.

Первоначальные эксперименты показали, что микрогравитация может влиять на развитие растений, но не вредит общему здоровью растений. Например, растения пшеницы в условиях микрогравитации вырастали на 10% выше, чем их собратья на Земле. Исследования роста рассады показали, что рассада может адаптироваться к микрогравитации, изменяя экспрессию генов, связанных с космическими стрессорами. Гравитационное зондирование растений было изучено в рамках исследования Plant Gravity Sensing, проведенного Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). В этом исследовании было измерено влияние микрогравитации на уровень кальция, что дало представление о разработке эффективных методов выращивания растений в космосе.

Адекватная доставка воды является серьезной проблемой в условиях микрогравитации. Исследование Plant Water Management продемонстрировало гидропонный метод подачи воды и воздуха к корням растений. В исследовании XROOTS экспериментировались с гидропонными и аэропонными методами (воздушными) в качестве альтернативы традиционному культивированию в почве. Эти методы потенциально могут обеспечить крупномасштабное производство сельскохозяйственных культур для будущих космических исследований.

Кроме того, исследования VEG-03 включали выращивание различных овощей, в том числе экстра гнома Пак Чой, горчицы Амара и красного салата ромэн. В ходе эксперимента астронавт НАСА Майк Хопкинс провел первую в истории пересадку растений в космосе, переложив здоровые ростки с одной растительной подушки на борющиеся в Вегги. Эта успешная трансплантация открывает новые возможности для улучшения роста растений в условиях микрогравитации и расширения разнообразия культур, которые можно выращивать в космосе.

Поскольку НАСА продолжает свои исследования и эксперименты, становится очевидным, что выращивание растений в космосе является многообещающим решением для длительных миссий. Знания, полученные в результате этих усилий, помогут сформировать будущие технологии и методы устойчивого производства продуктов питания в космосе, поддерживая амбициозные цели агентства по исследованию человеком за пределами Земли.

источники:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)