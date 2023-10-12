Новое исследование показывает, что подземные источники воды являются основными загрязнителями Большого Барьерного рифа

Инновационное исследование, проведенное учеными из Университета Южного Креста, Австралийского института морских наук и CSIRO, показало, что почти треть растворенного неорганического азота и две трети растворенного неорганического фосфора на Большом Барьерном рифе происходят из подземных источников воды. Столь значительное загрязнение из подземных источников воды ранее не было документально подтверждено. В исследовании, продолжавшемся десятилетие, использовались пробы воды, проанализированные на наличие изотопов радия, которые действуют как маркеры загрязнения.

Хотя точный источник загрязнения не был идентифицирован, исследование определило путь загрязнения. Загрязнителям с ферм может потребоваться несколько десятилетий, чтобы достичь подземных водоемов, которые затем выходят из источников на береговой линии и подводных источников в лагуне рифа. Это загрязнение может привести к цветению водорослей, вспышкам морских звезд, питающихся кораллами, и увеличению заболеваний рыб.

Доктор Дуглас Тейт, ведущий автор исследования, предупреждает о срочности решения этой проблемы. Чрезмерное количество питательных веществ, образующихся в результате загрязнения, представляет угрозу для здоровья рифа и его морской жизни. Правительства штатов и федеральное правительство уже выделили значительные средства на улучшение качества воды на Большом Барьерном рифе, но это исследование предполагает, что необходима переоценка вклада подземных вод в загрязнение рифа.

Известный эксперт по качеству рифовой воды доктор Стивен Льюис подчеркивает важность этого открытия для будущих защитных действий. Хотя подход к управлению питательными веществами на фермах остается неизменным, решающее значение имеет более широкое понимание процесса, связанного с подземными водами. Крайне важно устранить и смягчить скрытые угрозы критически важным экосистемам, таким как Большой Барьерный риф, чтобы обеспечить их сохранение.

Это исследование проливает свет на ранее неизвестные источники загрязнения, влияющие на Большой Барьерный риф, и призывает к разработке новых стратегий управления для эффективной борьбы с этим загрязнением. Несмотря на тревогу, эти выводы дают возможность для более информированных усилий по сохранению. Понимание и устранение скрытых угроз крайне важно для защиты критически важных экосистем перед лицом растущих экологических проблем.

источники:

– Университет Южного Креста

– Австралийский институт морских наук

– ЦСИРО