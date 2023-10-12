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Новое исследование показывает, что подземные источники воды являются основными загрязнителями Большого Барьерного рифа

ByРоберт Эндрю

Октябрь 12, 2023
Новое исследование показывает, что подземные источники воды являются основными загрязнителями Большого Барьерного рифа

Инновационное исследование, проведенное учеными из Университета Южного Креста, Австралийского института морских наук и CSIRO, показало, что почти треть растворенного неорганического азота и две трети растворенного неорганического фосфора на Большом Барьерном рифе происходят из подземных источников воды. Столь значительное загрязнение из подземных источников воды ранее не было документально подтверждено. В исследовании, продолжавшемся десятилетие, использовались пробы воды, проанализированные на наличие изотопов радия, которые действуют как маркеры загрязнения.

Хотя точный источник загрязнения не был идентифицирован, исследование определило путь загрязнения. Загрязнителям с ферм может потребоваться несколько десятилетий, чтобы достичь подземных водоемов, которые затем выходят из источников на береговой линии и подводных источников в лагуне рифа. Это загрязнение может привести к цветению водорослей, вспышкам морских звезд, питающихся кораллами, и увеличению заболеваний рыб.

Доктор Дуглас Тейт, ведущий автор исследования, предупреждает о срочности решения этой проблемы. Чрезмерное количество питательных веществ, образующихся в результате загрязнения, представляет угрозу для здоровья рифа и его морской жизни. Правительства штатов и федеральное правительство уже выделили значительные средства на улучшение качества воды на Большом Барьерном рифе, но это исследование предполагает, что необходима переоценка вклада подземных вод в загрязнение рифа.

Известный эксперт по качеству рифовой воды доктор Стивен Льюис подчеркивает важность этого открытия для будущих защитных действий. Хотя подход к управлению питательными веществами на фермах остается неизменным, решающее значение имеет более широкое понимание процесса, связанного с подземными водами. Крайне важно устранить и смягчить скрытые угрозы критически важным экосистемам, таким как Большой Барьерный риф, чтобы обеспечить их сохранение.

Это исследование проливает свет на ранее неизвестные источники загрязнения, влияющие на Большой Барьерный риф, и призывает к разработке новых стратегий управления для эффективной борьбы с этим загрязнением. Несмотря на тревогу, эти выводы дают возможность для более информированных усилий по сохранению. Понимание и устранение скрытых угроз крайне важно для защиты критически важных экосистем перед лицом растущих экологических проблем.

источники:
– Университет Южного Креста
– Австралийский институт морских наук
– ЦСИРО

By Роберт Эндрю

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