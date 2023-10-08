Ученые обнаружили подземные загрязнения, попадающие в Большой Барьерный риф

Ученые обнаружили, что значительные количества загрязнений попадают на Большой Барьерный риф через подземные источники воды, и это открытие может иметь значение для усилий по снижению загрязнения речных водосборов. Предыдущие исследования не задокументировали степень, в которой растворенный неорганический азот и фосфор из подземных источников вносят свой вклад в воду рифа. Новое исследование показывает, что почти одна треть азота и две трети фосфора в водах рифа поступает из подземных источников.

Борьба с загрязнением от ферм, которое попадает в риф, было в центре внимания правительств и агентств из-за его пагубного воздействия на здоровье кораллов. Медленный прогресс в улучшении качества воды в сочетании с климатическим кризисом вызывает обеспокоенность по поводу будущего рифа и того, будет ли он добавлен в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Ученые из Университета Южного Креста, Австралийского института морских наук и CSIRO сотрудничали в исследовании, которое длилось десять лет. Пробы воды были собраны и проанализированы на наличие изотопов радия, которые служат маркерами загрязнения. Хотя исследование не выявило конкретных источников загрязнения, оно определило путь, по которому загрязняющие вещества достигают рифа.

Доктор Дуглас Тейт, эксперт по химическому составу прибрежных вод и ведущий автор исследования, объяснил, что загрязняющим веществам могут потребоваться десятилетия, чтобы добраться от ферм до подземных водоносных горизонтов, прежде чем они появятся на береговой линии и в подводных источниках рифовой лагуны. Это указывает на то, что загрязнение может иметь долгосрочные последствия для рифа. Избыток питательных веществ может привести к цветению водорослей, вспышкам поедания кораллов морскими звездами и болезням рыб, что подчеркивает необходимость стратегического изменения подходов к управлению для снижения вреда от загрязнителей.

Результаты исследования подчеркивают важность понимания путей, по которым загрязнение распространяется в подземных водах. Эти знания могут помочь в разработке стратегий управления по смягчению воздействия на Большой Барьерный риф. Хотя правительства штатов и федеральное правительство вложили значительные средства в улучшение качества воды на рифе, это исследование проливает свет на необходимость учитывать вклад подземных источников.

Заявления этого исследования удивили экспертов, которые ранее считали вклад подземных вод незначительным. Однако доктор Стивен Льюис, эксперт по качеству рифовой воды из исследовательской группы TropWATER Университета Джеймса Кука, приветствует возможность более внимательно изучить результаты. Он подчеркивает необходимость восполнить пробел в знаниях, связанных с ролью грунтовых вод в качестве пути доставки питательных веществ к рифу.

Хотя эти результаты не меняют важности поддержки фермеров в более эффективном использовании удобрений, они могут помочь более эффективно направлять средства на рифы в будущем. Правительство Австралии уже инвестирует значительные ресурсы в защиту и восстановление Большого Барьерного рифа, включая практические проекты, направленные на улучшение качества воды, поступающей на риф.

источники:

– Журнал экологической науки и технологий

– Университет Южного Креста

– Австралийский институт морских наук

– ЦСИРО

– Исследовательская группа TropWATER Университета Джеймса Кука.