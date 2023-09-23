Истоки целенаправленных действий: выводы исследований младенцев

Недавнее исследование, проведенное учеными из Атлантического университета Флориды (FAU), пролило свет на истоки целенаправленных действий и появление свободы воли у людей. В исследовании в качестве испытуемых использовались человеческие младенцы, чтобы понять, как спонтанное движение превращается в намеренное поведение.

В эксперименте младенцы изначально были пассивными наблюдателями. Однако, когда одна из их ног была привязана к детскому мобилю, установленному в кроватке, они обнаружили, что могут заставить мобиль двигаться собственными движениями. Это осознание ознаменовало «рождение агентства» и привело к переходу от спонтанного поведения к намеренному.

Исследователи использовали передовую технологию захвата движения для измерения движений младенцев и мобильного телефона в трехмерном пространстве. Они обнаружили, что положительная обратная связь между движениями младенца и движением мобиля подчеркивает причинно-следственную связь, приводящую к увеличению скорости движений младенца.

По мнению Дж. А. Скотта Келсо, старшего автора исследования, свобода воли возникает, когда младенец осознает свою способность вызывать последствия в мире. Это признание отмечается резким увеличением скорости движений, сигнализируя о переходе к намеренному поведению.

Исследование также показало, что свобода действий — это прерывистый процесс самоорганизации, смысл которого заключен как в движении, так и в неподвижности. Координационная динамика как действия, так и бездействия способствует единству сознательного сознания младенца.

Результаты этого исследования дают количественные наблюдения за появлением свободы воли у людей, предлагая понимание того, как мы понимаем наши отношения с миром и осознаем нашу способность влиять на изменения. Это расширяет наше понимание целенаправленного действия и дополняет продолжающиеся научные исследования природы свободы воли.

Источник: Атлантический университет Флориды.