Новые эксперименты направляются на космическую станцию ​​для развития науки и коммуникации

В следующем месяце SpaceX запустит новую грузовую миссию на Международную космическую станцию ​​(МКС) с множеством научных экспериментов. Эти эксперименты будут исследовать различные темы и способствовать развитию научных исследований и коммуникаций в космосе. Запуск запланирован на 5 ноября, и вы можете посмотреть репортаж на Space.com или NASA Television.

Один из ключевых экспериментов называется ILLUMA-T и представляет собой эксперимент по лазерной связи, направленный на улучшение связи МКС и поддержку будущих миссий в дальний космос. Этот эксперимент позволит ускорить передачу данных за счет использования инфракрасного света для передачи видео и изображений. НАСА инвестирует в эту технологию, чтобы повысить эффективность научных исследований в ходе дальних миссий на Луну и Марс.

«Будущие миссии потенциально имеют исключительно большие потребности в данных, и поэтому нам нужно подумать о том, как мы собираемся удовлетворить эти потребности», — сказал Джейсон Митчелл, директор по передовым коммуникационным и навигационным технологиям в программе космической связи и навигации НАСА.

Помимо эксперимента ILLUMA-T, на космическую станцию ​​отправляют еще несколько интересных исследований. Эксперимент НАСА по изучению атмосферных волн (AWE) будет использовать инфракрасное изображение для измерения атмосферных гравитационных волн, которые играют роль в определении климата Земли. Исследование «Аквамембрана-3», проводимое Европейским космическим агентством (ЕКА), направлено на оценку использования новых мембран для улавливания воды на космической станции. Другой эксперимент, Gaucho Lung, спонсируемый Национальной лабораторией МКС, будет изучать, как слизь дыхательной системы влияет на доставку лекарств. Наконец, эксперимент Rodent Research-20 будет изучать влияние микрогравитации на репродуктивное здоровье самок мышей.

Эти эксперименты подчеркивают приверженность НАСА продвижению научных знаний и расширению границ коммуникационных технологий в космосе. С каждой миссией НАСА и ее партнеры стремятся улучшить научные возможности МКС и заложить основу для будущих коммерческих и исследовательских программ.

Часто задаваемые вопросы

Какова цель эксперимента ILLUMA-T?

Эксперимент ILLUMA-T направлен на улучшение связи на МКС и обеспечение более быстрой передачи данных с использованием инфракрасного света.

Что такое атмосферные гравитационные волны?

Атмосферные гравитационные волны — это возмущения в атмосфере Земли, которые можно измерить, чтобы понять климатические характеристики и движение.

Что такое расследование «Аквамембраны-3»?

В ходе расследования «Аквамембрана-3» оценивается использование новой мембраны для улавливания воды под названием «Аквапорин внутри мембраны» в качестве потенциальной замены нынешним мультифильтрационным слоям на космической станции.

Что изучает эксперимент Гаучо Лунг?

Эксперимент Gaucho Lung исследует, как слизь в дыхательной системе влияет на доставку лекарств, переносимых в небольшом количестве вводимой жидкости, известной как жидкая пробка.

Какова цель эксперимента Rodent Research-20?

Эксперимент Rodent Research-20 направлен на понимание влияния микрогравитации на репродуктивное здоровье путем изучения функции яичников у самок мышей во время и после космического полета.